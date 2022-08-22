https://sputnikarabic.ae/20220822/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تمدد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-11-مطارا-1066706691.html
وكالة النقل الجوي الروسية تمدد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في 11 مطارا
وكالة النقل الجوي الروسية تمدد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في 11 مطارا
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى 29 أغسطس/آب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T06:17+0000
2022-08-22T06:17+0000
2022-08-22T06:17+0000
روسيا
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ووفقا لبيان الوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا، حتى يوم 29 أغسطس/آب 2022".وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.
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روسيا
وكالة النقل الجوي الروسية تمدد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في 11 مطارا
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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى 29 أغسطس/آب.
ووفقا لبيان الوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا، حتى يوم 29 أغسطس/آب 2022".
وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.
وفرضت القيود
على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.