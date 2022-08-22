عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تمدد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-11-مطارا-1066706691.html
وكالة النقل الجوي الروسية تمدد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في 11 مطارا
وكالة النقل الجوي الروسية تمدد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في 11 مطارا
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى 29 أغسطس/آب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T06:17+0000
2022-08-22T06:17+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781292_0:76:3113:1827_1920x0_80_0_0_fb62505fbc12749721ca13b058d4a848.jpg
ووفقا لبيان الوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا، حتى يوم 29 أغسطس/آب 2022".وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781292_384:0:3113:2047_1920x0_80_0_0_bc1bd15fb7de9932dda14b01391a5635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

وكالة النقل الجوي الروسية تمدد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في 11 مطارا

06:17 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى 29 أغسطس/آب.
ووفقا لبيان الوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا، حتى يوم 29 أغسطس/آب 2022".
وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.
وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала