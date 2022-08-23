https://sputnikarabic.ae/20220823/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقترب-من-3-آلاف-دولار-بزيادة-قدرها-3-1066749142.html
أسعار الغاز في أوروبا تقترب من 3 آلاف دولار بزيادة قدرها 3%
أسعار الغاز في أوروبا تقترب من 3 آلاف دولار بزيادة قدرها 3%
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:14+0000
2022-08-23T07:14+0000
2022-08-23T07:14+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) افتتحت عند مستوى 2984.9 دولار (+ 4.3%). اعتبارًا من الساعة 9:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% لتصل إلى 2954 دولارًا لكل ألف متر مكعب. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2861.6 دولارا، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات التعبئة في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض بعد فصول الشتاء الباردة الطويلة والصيف الحار. ولم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تقترب من 3 آلاف دولار بزيادة قدرها 3%
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) افتتحت عند مستوى 2984.9 دولار (+ 4.3%). اعتبارًا من الساعة 9:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% لتصل إلى 2954 دولارًا لكل ألف متر مكعب. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2861.6 دولارا، والذي أصبح رقما قياسيا
في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط "بورتوفايا" (CS).
وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات التعبئة في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض بعد فصول الشتاء الباردة الطويلة والصيف الحار. ولم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.