https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-الكشف-عمن-يتحكمون-في-الرئيس-الأوكراني-1066747198.html
ألمانيا.. الكشف عمن يتحكمون في الرئيس الأوكراني
ألمانيا.. الكشف عمن يتحكمون في الرئيس الأوكراني
كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مَن يرسمون السياسة التي يجب أن ينتهجها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T04:42+0000
2022-08-23T04:42+0000
2022-08-23T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هم الذين يقررون ما يفعله زيلينسكي. وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تستطيع العيش دون المساعدات الغربية.إلا أن الذين يرسمون السياسة التي ينتهجها زيلينسكي لا يتوافقون على ما يجب أن تفعله كييف بشأن نزاعها مع موسكو، فبينما تجنح واشنطن إلى مواصلة إمدادات الأسلحة لكييف، تنوي برلين وباريس – غالب الظن – حث كييف على مفاوضة موسكو.وإزاء سياسة كييف المعادية وممارساتها ضد الروس والناطقين باللغة الروسية المقيمين في أوكرانيا اضطرت موسكو إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ألمانيا.. الكشف عمن يتحكمون في الرئيس الأوكراني
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كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مَن يرسمون السياسة التي يجب أن ينتهجها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأوضحت
أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هم الذين يقررون ما يفعله زيلينسكي. وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تستطيع العيش دون المساعدات الغربية.
إلا أن الذين يرسمون السياسة التي ينتهجها زيلينسكي لا يتوافقون على ما يجب أن تفعله كييف بشأن نزاعها مع موسكو، فبينما تجنح واشنطن إلى مواصلة إمدادات الأسلحة لكييف، تنوي برلين وباريس – غالب الظن – حث كييف على مفاوضة موسكو.
وإزاء سياسة كييف المعادية وممارساتها ضد الروس والناطقين باللغة الروسية المقيمين في أوكرانيا اضطرت موسكو إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.