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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-الكشف-عمن-يتحكمون-في-الرئيس-الأوكراني-1066747198.html
ألمانيا.. الكشف عمن يتحكمون في الرئيس الأوكراني
ألمانيا.. الكشف عمن يتحكمون في الرئيس الأوكراني
كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مَن يرسمون السياسة التي يجب أن ينتهجها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T04:42+0000
2022-08-23T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هم الذين يقررون ما يفعله زيلينسكي. وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تستطيع العيش دون المساعدات الغربية.إلا أن الذين يرسمون السياسة التي ينتهجها زيلينسكي لا يتوافقون على ما يجب أن تفعله كييف بشأن نزاعها مع موسكو، فبينما تجنح واشنطن إلى مواصلة إمدادات الأسلحة لكييف، تنوي برلين وباريس – غالب الظن – حث كييف على مفاوضة موسكو.وإزاء سياسة كييف المعادية وممارساتها ضد الروس والناطقين باللغة الروسية المقيمين في أوكرانيا اضطرت موسكو إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
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العالم
العالم

ألمانيا.. الكشف عمن يتحكمون في الرئيس الأوكراني

04:42 GMT 23.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مَن يرسمون السياسة التي يجب أن ينتهجها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هم الذين يقررون ما يفعله زيلينسكي. وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تستطيع العيش دون المساعدات الغربية.
إلا أن الذين يرسمون السياسة التي ينتهجها زيلينسكي لا يتوافقون على ما يجب أن تفعله كييف بشأن نزاعها مع موسكو، فبينما تجنح واشنطن إلى مواصلة إمدادات الأسلحة لكييف، تنوي برلين وباريس – غالب الظن – حث كييف على مفاوضة موسكو.
وإزاء سياسة كييف المعادية وممارساتها ضد الروس والناطقين باللغة الروسية المقيمين في أوكرانيا اضطرت موسكو إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
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