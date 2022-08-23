https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-تعيد-تشغيل-محطة-لتوليد-الكهرباء-من-الفحم-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066753617.html
ألمانيا تعيد تشغيل محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
ألمانيا تعيد تشغيل محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:57+0000
2022-08-23T09:57+0000
2022-08-23T09:58+0000
أخبار ألمانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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ووفقا لـ"رويترز"، فقد أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" عن إعادة تشغيل توليد الطاقة التجارية في محطة طاقة احتياطية تعمل بالفحم في محاولة لضمان أمن الطاقة في البلاد في فصل الشتاء.وقالت الشركة في بيان لها يوم الاثنين: "ستنتج محطة هايدن 4 لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم الصلب التابعة لشركة يونيبر في بيترشاجين بالقرب من ميندن، الكهرباء مرة أخرى للسوق اعتبارًا من 29 أغسطس (آب) 2022 وربما حتى 30 أبريل (نيسان) 2023".وأوضحت أن إنتاج المصنع سيكون محدودًا بسبب ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية للفحم إلى المنشأة، مشيرة إلى أنه قد يتم رفع القيد عند توفر قدرات نقل إضافية.يشار إلى أنه في عام 2020، أوقفت "يونيبر" إنتاج الطاقة التجارية في مصنع هايدن 4 كجزء من استراتيجيتها لإزالة الكربون، مع توقع إغلاق دائم في العام المقبل.ومع ذلك، صنفت وكالة الشبكة الفيدرالية، وهي جهة تنظيمية ألمانية، المصنع على أنه "ذو صلة منهجية" ولم يأذن بإغلاق كامل، ومنذ منتصف عام 2021، كانت المنشأة محطة طاقة احتياطية، ولا تنتج طاقة للسوق.
https://sputnikarabic.ae/20220813/خوفا-من-نقص-الغاز-ألمانيا-تنوي-تخفيض-تدفئة-المباني-في-الشتاء-إلى-19-درجة-1066358422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار ألمانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
ألمانيا تعيد تشغيل محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
09:57 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
ووفقا
لـ"رويترز"، فقد أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" عن إعادة تشغيل توليد الطاقة التجارية في محطة طاقة احتياطية تعمل بالفحم في محاولة لضمان أمن الطاقة في البلاد في فصل الشتاء.
وقالت الشركة في بيان لها يوم الاثنين: "ستنتج محطة هايدن 4 لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم الصلب التابعة لشركة يونيبر في بيترشاجين بالقرب من ميندن، الكهرباء مرة أخرى للسوق اعتبارًا من 29 أغسطس
(آب) 2022 وربما حتى 30 أبريل (نيسان) 2023".
وأوضحت أن إنتاج المصنع سيكون محدودًا بسبب ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية للفحم إلى المنشأة، مشيرة إلى أنه قد يتم رفع القيد عند توفر قدرات نقل إضافية.
وستستأنف محطة هايدن 4 إنتاج الكهرباء بموجب ما يسمى بقانون صيانة محطة الطاقة البديلة، والذي يهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة الألمانية قبل فصل الشتاء، وإذا تم تمديد الموعد النهائي للقانون، فقد يستمر المصنع في العمل لمدة عام آخر.
يشار إلى أنه في عام 2020، أوقفت "يونيبر" إنتاج الطاقة التجارية في مصنع هايدن 4 كجزء من استراتيجيتها لإزالة الكربون، مع توقع إغلاق دائم في العام المقبل.
ومع ذلك، صنفت وكالة الشبكة الفيدرالية، وهي جهة تنظيمية ألمانية
، المصنع على أنه "ذو صلة منهجية" ولم يأذن بإغلاق كامل، ومنذ منتصف عام 2021، كانت المنشأة محطة طاقة احتياطية، ولا تنتج طاقة للسوق.