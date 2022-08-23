https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-تعيد-تشغيل-محطة-لتوليد-الكهرباء-من-الفحم-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066753617.html

ألمانيا تعيد تشغيل محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

ألمانيا تعيد تشغيل محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T09:57+0000

2022-08-23T09:57+0000

2022-08-23T09:58+0000

أخبار ألمانيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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ووفقا لـ"رويترز"، فقد أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" عن إعادة تشغيل توليد الطاقة التجارية في محطة طاقة احتياطية تعمل بالفحم في محاولة لضمان أمن الطاقة في البلاد في فصل الشتاء.وقالت الشركة في بيان لها يوم الاثنين: "ستنتج محطة هايدن 4 لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم الصلب التابعة لشركة يونيبر في بيترشاجين بالقرب من ميندن، الكهرباء مرة أخرى للسوق اعتبارًا من 29 أغسطس (آب) 2022 وربما حتى 30 أبريل (نيسان) 2023".وأوضحت أن إنتاج المصنع سيكون محدودًا بسبب ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية للفحم إلى المنشأة، مشيرة إلى أنه قد يتم رفع القيد عند توفر قدرات نقل إضافية.يشار إلى أنه في عام 2020، أوقفت "يونيبر" إنتاج الطاقة التجارية في مصنع هايدن 4 كجزء من استراتيجيتها لإزالة الكربون، مع توقع إغلاق دائم في العام المقبل.ومع ذلك، صنفت وكالة الشبكة الفيدرالية، وهي جهة تنظيمية ألمانية، المصنع على أنه "ذو صلة منهجية" ولم يأذن بإغلاق كامل، ومنذ منتصف عام 2021، كانت المنشأة محطة طاقة احتياطية، ولا تنتج طاقة للسوق.

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أخبار ألمانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا