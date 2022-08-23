https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-تكشف-عن-مناقشات-مع-السعودية-بشأن-الحكم-على-ناشطة-بالسجن-34-عاما-1066752892.html
أمريكا تكشف عن "مناقشات" مع السعودية بشأن الحكم على ناشطة بالسجن 34 عاما
أمريكا تكشف عن "مناقشات" مع السعودية بشأن الحكم على ناشطة بالسجن 34 عاما
أجرت الولايات المتحدة الأمريكية "عددا من المناقشات" مع مسؤولين سعوديين، حول الحكم على الناشطة السعودية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا ومنعها من السفر لمدة 34... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:41+0000
2022-08-23T09:41+0000
2022-08-23T09:41+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن "التقارير عن الحكم بالسجن لمدة 34 عامًا على سلمى الشهاب مقلقة للغاية للولايات المتحدة"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وقالت جامعة ليدز البريطانية إنها تشعر بقلق عميق على طالبة الدكتوراة لديها، سلمى الشهاب، زاعمةً أن محكمة استئناف سعودية قضت في 9 أغسطس/آب بسجنها، بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع "تويتر"، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
https://sputnikarabic.ae/20220810/التجسس-لصالح-السعودية-القصة-الكاملة-لإدانة-موظف-تويتر-السابق-في-أمريكا-1066266688.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
أمريكا تكشف عن "مناقشات" مع السعودية بشأن الحكم على ناشطة بالسجن 34 عاما
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أجرت الولايات المتحدة الأمريكية "عددا من المناقشات" مع مسؤولين سعوديين، حول الحكم على الناشطة السعودية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا ومنعها من السفر لمدة 34 عامًا أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن "التقارير عن الحكم بالسجن لمدة 34 عامًا على سلمى الشهاب مقلقة للغاية للولايات المتحدة"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"
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وأضاف: "لقد أعربنا عن بالغ قلقنا للسلطات السعودية. وأوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي يستحقه جميع الناس ولا ينبغي أبدًا تجريم ممارسة تلك الحقوق العالمية. بالطبع لا ينبغي أبدًا تجريم الدفاع عن حقوق المرأة أو المعاقبة عليها. وأشرنا إلى الطول الاستثنائي لهذا الحكم بالسجن، وحظر السفر الاستثنائي الذي سيتم فرضه بعد أن تنتهي عقوبة السجن".
وتابع: "كما قلت الأسبوع الماضي، نحن نتابع هذه القضية عن كثب. لقد أجرينا عددًا من المحادثات مع نظرائنا السعوديين في الأيام الأخيرة. سنواصل إجراء تلك المناقشات والمحادثات وإثارة مخاوفنا بشكل خاص مع الحكومة السعودية".
وقالت جامعة ليدز البريطانية إنها تشعر بقلق عميق على طالبة الدكتوراة
لديها، سلمى الشهاب، زاعمةً أن محكمة استئناف سعودية قضت في 9 أغسطس/آب بسجنها، بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع "تويتر"، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.