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https://sputnikarabic.ae/20220823/أول-دراسة-من-نوعها-في-العالم-الكلاب-تبكي-فرحا-بعودة-أصحابها-1066754110.html
أول دراسة من نوعها في العالم: الكلاب تبكي فرحا بعودة أصحابها
أول دراسة من نوعها في العالم: الكلاب تبكي فرحا بعودة أصحابها
في دراسة وصفها مؤلفوها بأنها الأولى من نوعها في العالم، اكتشف باحثون يابانيون أن الكلاب تبكي فرحًا بعودة أصحابها إلى منازلهم، بعد ساعات من العمل. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:00+0000
2022-08-23T10:00+0000
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ويعتقد العلماء أن رد الفعل هذا، ناتجٌ عن إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون العناق، الذي يثير مشاعر الحب والعاطفة.وقاس العلماء كمية الدموع في عيون الكلاب باختبار "شيرمر" المستخدم على نطاق واسع، ويتم بوضع شريط خاص تحت الجفون، ولمعرفة تفاعل الكلاب في المواقف العادية أجروا الاختبار عليها خلال بعض تلك المواقف مع مالكها.ويقول الباحثون إن الدراسة تظهر كيف يمكن أن تكون الكلاب ماهرة عاطفيا.ويعرف أصحاب الكلاب هذا الفرح الخالص عند العودة إلى المنزل من رحلة طويلة إذ يرحب بهم الكلب بهز ذيله والقفز بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولعق الوجه.
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أول دراسة من نوعها في العالم: الكلاب تبكي فرحا بعودة أصحابها

10:00 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصوركلاب من فصيلة هاسكي تجر الزلاجات على طرق سياحية في سيبيريا في متنزه "الشفق القطبي" السياحي في منطقة مورمانسك الروسية، 30 يناير 2020
كلاب من فصيلة هاسكي تجر الزلاجات على طرق سياحية في سيبيريا في متنزه الشفق القطبي السياحي في منطقة مورمانسك الروسية، 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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في دراسة وصفها مؤلفوها بأنها الأولى من نوعها في العالم، اكتشف باحثون يابانيون أن الكلاب تبكي فرحًا بعودة أصحابها إلى منازلهم، بعد ساعات من العمل.
ويعتقد العلماء أن رد الفعل هذا، ناتجٌ عن إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون العناق، الذي يثير مشاعر الحب والعاطفة.

وقال تاكيفومي كيكوسوي، أحد مؤلفي الدراسة: "لم نسمع قط عن اكتشاف أن الحيوانات تذرف الدموع في مواقف مفرحة، مثل لم شمل أصحابها".

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وقاس العلماء كمية الدموع في عيون الكلاب باختبار "شيرمر" المستخدم على نطاق واسع، ويتم بوضع شريط خاص تحت الجفون، ولمعرفة تفاعل الكلاب في المواقف العادية أجروا الاختبار عليها خلال بعض تلك المواقف مع مالكها.
ووجد الباحثون أنه عندما التأم شمل الكلاب مع أصحابها بعد خمس إلى سبع ساعات من الفراق، زاد "بشكل كبير" إنتاج الدموع في الدقائق الخمس التالية لمشاهدتها أصحابها.
ويقول الباحثون إن الدراسة تظهر كيف يمكن أن تكون الكلاب ماهرة عاطفيا.
ويعرف أصحاب الكلاب هذا الفرح الخالص عند العودة إلى المنزل من رحلة طويلة إذ يرحب بهم الكلب بهز ذيله والقفز بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولعق الوجه.
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