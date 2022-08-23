https://sputnikarabic.ae/20220823/إعلام-الحكومة-الكويتية-تحدد-الـ29-من-سبتمبر-لانتخابات-مجلس-الأمة-1066752704.html
إعلام: الحكومة الكويتية تحدد الـ29 من سبتمبر لانتخابات مجلس الأمة
إعلام: الحكومة الكويتية تحدد الـ29 من سبتمبر لانتخابات مجلس الأمة
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:36+0000
2022-08-23T09:36+0000
2022-08-23T09:36+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي، فإن مجلس الوزراء قرر أن يكون يوم الاقتراع بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.وأكد المصدر أن القرار تضمن أن يكون هذا اليوم الذي تحدد لإجراء الانتخابات في مجلس الأمة عطلة رسمية في البلاد.وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، حمل رقم 136 لسنة 2022، وجاء فيه: "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".وتابع: "وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يحل مجلس الأمة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم".وتضمن المرسوم النص على العمل به "من تاريخ صدوره"، لافتا إلى نشره في الجريدة الرسمية
https://sputnikarabic.ae/20220622/ولي-العهد-الكويتي-يعلن-حل-مجلس-الأمة-والدعوة-إلى-انتخابات-عامة-1064043025.html
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أخبار الكويت اليوم
إعلام: الحكومة الكويتية تحدد الـ29 من سبتمبر لانتخابات مجلس الأمة
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قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة.
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي، فإن مجلس الوزراء قرر أن يكون يوم الاقتراع بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.
وأكد المصدر أن القرار تضمن أن يكون هذا اليوم الذي تحدد لإجراء الانتخابات في مجلس الأمة عطلة رسمية في البلاد.
وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، حمل رقم 136 لسنة 2022، وجاء فيه: "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو
ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
وتابع: "وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي: مادة أولى يحل مجلس الأمة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم".
وتضمن المرسوم النص على العمل به "من تاريخ صدوره"، لافتا إلى نشره في الجريدة الرسمية