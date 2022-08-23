https://sputnikarabic.ae/20220823/استئناف-العمل-بمجلس-القضاء-الأعلى-في-العراق-بعد-انسحاب-أنصار-الصدر-1066780803.html

استئناف العمل بمجلس القضاء الأعلى في العراق بعد انسحاب أنصار الصدر

استئناف العمل بمجلس القضاء الأعلى في العراق بعد انسحاب أنصار الصدر

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في جميع المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، بعد انسحاب متظاهري التيار الصدري من أمام مبنى... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T21:18+0000

2022-08-23T21:18+0000

2022-08-23T21:18+0000

أخبار العراق اليوم

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بغداد- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان: "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد".وأضاف البيان: "يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق اليوم، تعليق أعماله وأعمال المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، على خلفية الاعتصام المفتوح الذي نظمه أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس.وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره، لاحقا، بالانسحاب من ساحة الاعتصام أمام المجلس وإبقاء وجود الخيام في محيطه، عقب اعتصام دام بضع ساعات احتجاجا على أسماه المتظاهرون "فساد السك القضائي".ويطالب أنصار التيار الصدري القضاء بالتدخل لحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، بعد فشل التيار في تشكيل حكومة أغلبية، لكن الإطار التنسيقي يرفض هذه الدعوات، ويواصل الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري.يعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وقدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم بناء على دعوة من زعيمهم.

https://sputnikarabic.ae/20220823/العراق-توجيهات-جديدة-للقوات-الأمنية-في-ظل-استمرار-الاحتجاجات-1066775535.html

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