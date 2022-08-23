https://sputnikarabic.ae/20220823/الأمن-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-بيرديانسك-جنوبي-مقاطعة-زابوروجيه-1066773881.html
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في بيرديانسك جنوبي مقاطعة زابوروجيه
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في بيرديانسك جنوبي مقاطعة زابوروجيه
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية في مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه واعتقال المشتبه به. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T16:15+0000
2022-08-23T16:15+0000
2022-08-23T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
خلية إرهابية
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ونشرت وكالة "سبوتنييك" فيديو يظهر اعتراف المشتبه به "عميل لجهاز الأمن الأوكراني": "في الصباح، في إحدى الساحات الواقعة على طول شارع شيفتشينكو، قمت بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة كنت أخطط لتفجيرها في منطقة سلوبودكا الصغيرة بالقرب من دار الثقافة ماياك، الذي كان من المقرر أن يقام داخله حفل بحضور موظفين من هيئة الطيران المدني، مدنيين، وأيضا مواطنين روس".وبحسب المشتبه به، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا، كان جزءا مما يسمى بالدفاع المدني، وكانت مهمته القيام بدوريات في المدينة وحماية النظام العام. "منذ بداية العملية الخاصة، بدؤوا يغرسون فينا شعورا بالكراهية لسكان روسيا وعلمونا كيفية استخدام العبوات الناسفة".ووفقا للتحقيق، خطط المشتبه به، الأوكراني فيتالي راستورغييف، لتفجير عبوة ناسفة في 16 تموز/يوليو، بتوجيه من جهاز الأمن الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20220818/الأمن-الفدرالي-الروسي-اعتقال-خلية-من-8-عناصر-تابعة-لتنظيم-كتيبة-التوحيد-والجهاد--1066566483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, خلية إرهابية
روسيا, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, خلية إرهابية
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في بيرديانسك جنوبي مقاطعة زابوروجيه
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية في مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه واعتقال المشتبه به.
ونشرت وكالة "سبوتنييك" فيديو يظهر اعتراف المشتبه به "عميل لجهاز الأمن الأوكراني": "في الصباح، في إحدى الساحات الواقعة على طول شارع شيفتشينكو، قمت بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة كنت أخطط لتفجيرها في منطقة سلوبودكا الصغيرة بالقرب من دار الثقافة ماياك، الذي كان من المقرر أن يقام داخله حفل بحضور موظفين من هيئة الطيران المدني، مدنيين، وأيضا مواطنين روس".
وبحسب المشتبه به، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا، كان جزءا مما يسمى بالدفاع المدني، وكانت مهمته القيام بدوريات في المدينة وحماية النظام العام. "منذ بداية العملية الخاصة، بدؤوا يغرسون فينا شعورا بالكراهية لسكان روسيا وعلمونا كيفية استخدام العبوات الناسفة".
ووفقا للتحقيق، خطط المشتبه به، الأوكراني فيتالي راستورغييف، لتفجير عبوة ناسفة في 16 تموز/يوليو، بتوجيه من جهاز الأمن الأوكراني.