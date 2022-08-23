https://sputnikarabic.ae/20220823/الاحتلال-والمال-وتحويل-مدينتها-الرياضية-لقاعدة-أمريكية-يقصي-الحسكة-عن-كرة-القدم-السورية-1066767451.html

الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية

الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية

لوحت إدارة نادي "الجزيرة" الرياضي في مدينة الحسكة السورية بتعليق مشاركة فريقها في دوري المحترفين لكرة القدم في سوريا للموسم الحالي الذي سينطلق بداية الشهر... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T14:45+0000

2022-08-23T14:45+0000

2022-08-23T14:45+0000

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وفقا لمبررات إدارته، فإن ظروف المدينة التي تعاني من الحصار الغربي وسيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي ومجموعاتهم المسلحة الموالية لهما على منطقة الجزيرة السورية، أصبح عائقاً كبيراً أمام النادي وجمهوره الكبير لمباريات فريقه على أرضه داخل المدينة، أو حتى في ملاعب المحافظات الأخرى التي يحتاج الوصول إليها إلى عبور خطوط تماس وحواجز تفتيشي ومصاريف لا يمكن تحملها.فمنذ ما يقارب العشر سنوات حرم عشرات الآلاف من الجمهور الرياضي بمدينة الحسكة من حضور مباريات فريقهم بكرة القدم (نادي الجزيرة)، بسبب انقطاع الطرق العامة بين محافظة الحسكة والمحافظات الأخرى.إلا أن الطامة الكبرى تمثلت في قيام الجيش الأمريكي بالاستيلاء على ملعب مدينة الباسل الرياضية في المدينة وتحويله إلى قاعدة لاشرعية له.هذا الملعب يختزن الذاكرة الرياضية لسكان الحسكة، إذ شهد الإنجازات الاستثنائية لفريقها خلال مواسم 2009 و2010 م و2011م، التي سبقت الحرب الإرهابية على سوريا.الظروف المادية الصعبة الداخلية التي يعاني منها النادي وانتقال مجموعة كبيرة من اللاعبين المعروفين في صفوفه إلى صفوف أندية سورية أخرى، هي أيضا سبب آخر لمعاناة النادي وجمهوره وإدارته في مواجهة التحديات، لتضاف الرياضة إلى الكثير من القطاعات التي طالتها ظروف الحرب والاحتلال والحصار في عمقها.تعليق المشاركةمن جانبه نبهان العبد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي في الحسكة قال لــ "سبوتنيك" بأنهم صعدوا إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لكرة القدم في سوريا من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وذلك بصعوبة كبيرة نتيجة ما وجهتهم من صعوبات كبيرة وعلى رأسها السفر من الحسكة إلى المحافظات الأخرى ومنها دمشق وحماة وحلب وتضاف لها الأعباء المادية الكبيرة التي تكبدها النادي.وتابع العبد: قمنا بعد ذلك باقتراح حل بديل هو تعويض النادي مالياً عن طريق الاتحاد الرياضي العام أو اتحاد كرة القدم أو الأندية المشاركة في الدوري، وقررنا إذا لم يتم الأخذ بالحل الثاني سنقوم بتعليق مشاركة فريقنا في الدوري نتيجة صعوبة لعب 22 مباراة خارج ملعبنا بعيداً عن جمهورنا، لأننا سنقضي فترة الدوري ترحل وسفر ولا نستطيع تقديم النتائج الإيجابية التي تلبي طموحاتنا جميعاً.المال عماد (الفوتبول)بدوره الكابتن زوبع يونس مدرب الفريق أكد لــ"سبوتنيك" أن الظروف الصعبة التي يمر بها النادي أخرت انطلاقة التمارين والاستعداد لخوض غمار مباريات دوري المحترفين بكرة القدم، حيث أجرينا أول تمرين وباقي على أول مباراة 15 يوم فقط ومطلوب منا السفر إلى دمشق قبل 3 أيام من المباراة.موضحاً أن سلاح الأندية والفرق المحترفة بكرة القدم هي اللياقة البدنية والاستعداد الجيد، ونحن في النادي نعتمد على أبناء النادي ولياقة الفريق سيئة جداُ نتيجة الظروف والإحباط من عدم اللعب على أرضنا في الحسكة وعدم وجود المال، نحن بحاجة للدعم المادي والمال هو عماد الفوتبول خصوصا بعد خسارتنا عدد من اللاعبين المميزين الذين وقعوا لأندية أخرى ويصل عددهم إلى سبعة لاعبين.دعم محدودرئيس لجنة أصدقاء النادي المهندس عدنان خاجو هو رئيس مجلس مدينة الحسكة أوضح لــ"سبوتنيك" إن اللجنة هم عبارة عن مجموعة من الداعمين داخل مدينة الحسكة حصراً وذلك بسبب انقطاع الدعم من المغتربين في دول أوربا والخليج العربي من أبناء النادي، وهم يقومون بتقديم الدعم وفق المتاح فقط، وباعتبارنا أصبحنا في دوري المحترفين يلزمنا الملايين من الليرات السورية لكي نتمكن من صناعة فريق يشارك وينافس.ووعد خاجو بأنهم سيعملون ضمن الإمكانات المتاحة بتقديم الدعم لناديهم ليتمكن من خوض المباريات الأولى فقط، مطالباً باسم جمهور النادي بان يكون لعب الفريق على أرضه وبين جمهوره لتعود إيرادات المباريات المالية بشكل ايجابي على مسيرة الفريق خلال الدوري الطويل.ويعتبر نادي الجزيرة الرياضي في مدينة الحسكة السورية من أشهر الأندية وأعرقها في البلاد، حيث تأسس النادي عام 1941، باسم نادي الجزيرة، اللعبة الرئيسية فيه هي كرة القدم، بالإضافة إلى ألعاب جماعية وفردية أخرى منها كرة اليد وألعاب القوى، وكان ومازال يرفد المنتخبات الوطنية لعدد من الألعاب ومنها كرة القدم بأكبر الأسماء، وقد عاد في هذا الموسم إلى مصاف أندية المحترفين بعد غياب استمر سبعة سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20220818/طاهر-مامللي-يسرد-حكاية-الأوتار-تحت-مقصلة-الحرب-والحصار-1066583275.html

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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, رياضة