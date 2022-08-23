الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
© Sputnik . Atia Al atiaالاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
© Sputnik . Atia Al atia
لوحت إدارة نادي "الجزيرة" الرياضي في مدينة الحسكة السورية بتعليق مشاركة فريقها في دوري المحترفين لكرة القدم في سوريا للموسم الحالي الذي سينطلق بداية الشهر القادم، وذلك بسبب رزمة من المعوقات الكبيرة التي يجسد كل منها بمفرده عقبة كأداء أمام نشاطات النادي، فيما مجتمعة تجعل المشاركة أشبه بالمعجزة.
وفقا لمبررات إدارته، فإن ظروف المدينة التي تعاني من الحصار الغربي وسيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي ومجموعاتهم المسلحة الموالية لهما على منطقة الجزيرة السورية، أصبح عائقاً كبيراً أمام النادي وجمهوره الكبير لمباريات فريقه على أرضه داخل المدينة، أو حتى في ملاعب المحافظات الأخرى التي يحتاج الوصول إليها إلى عبور خطوط تماس وحواجز تفتيشي ومصاريف لا يمكن تحملها.
© Sputnik . Atia Al atiaالاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
© Sputnik . Atia Al atia
فمنذ ما يقارب العشر سنوات حرم عشرات الآلاف من الجمهور الرياضي بمدينة الحسكة من حضور مباريات فريقهم بكرة القدم (نادي الجزيرة)، بسبب انقطاع الطرق العامة بين محافظة الحسكة والمحافظات الأخرى.
إلا أن الطامة الكبرى تمثلت في قيام الجيش الأمريكي بالاستيلاء على ملعب مدينة الباسل الرياضية في المدينة وتحويله إلى قاعدة لاشرعية له.
هذا الملعب يختزن الذاكرة الرياضية لسكان الحسكة، إذ شهد الإنجازات الاستثنائية لفريقها خلال مواسم 2009 و2010 م و2011م، التي سبقت الحرب الإرهابية على سوريا.
© Sputnik . Atia Al atiaالاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
© Sputnik . Atia Al atia
الظروف المادية الصعبة الداخلية التي يعاني منها النادي وانتقال مجموعة كبيرة من اللاعبين المعروفين في صفوفه إلى صفوف أندية سورية أخرى، هي أيضا سبب آخر لمعاناة النادي وجمهوره وإدارته في مواجهة التحديات، لتضاف الرياضة إلى الكثير من القطاعات التي طالتها ظروف الحرب والاحتلال والحصار في عمقها.
تعليق المشاركة
من جانبه نبهان العبد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي في الحسكة قال لــ "سبوتنيك" بأنهم صعدوا إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لكرة القدم في سوريا من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وذلك بصعوبة كبيرة نتيجة ما وجهتهم من صعوبات كبيرة وعلى رأسها السفر من الحسكة إلى المحافظات الأخرى ومنها دمشق وحماة وحلب وتضاف لها الأعباء المادية الكبيرة التي تكبدها النادي.
وتابع العبد:
بعد التأهل إلى دوري المحترفين بكرة القدم زادت المعاناة والمطالب بشكل أكبر من حيث التكاليف المالية وعدد المباريات، حيث سنلعب 22 مباراة خارج مدينة الحسكة، لذلك قدمنا مجموعة من الحلول خصوصاً بعد الحصول على موافقة أمنية من القيادات الإدارية والأمنية في محافظة الحسكة بالسماح لنا باللعب على ارض ملعبنا (تشرين البلدي) الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري وسط مدينة الحسكة، لكن مطلبنا باللعب بين جمهورنا وعلى أرضنا رفض من القيادة الرياضة في دمشق بسبب الظروف العامة.
© Sputnik . Atia Al atiaالاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
© Sputnik . Atia Al atia
قمنا بعد ذلك باقتراح حل بديل هو تعويض النادي مالياً عن طريق الاتحاد الرياضي العام أو اتحاد كرة القدم أو الأندية المشاركة في الدوري، وقررنا إذا لم يتم الأخذ بالحل الثاني سنقوم بتعليق مشاركة فريقنا في الدوري نتيجة صعوبة لعب 22 مباراة خارج ملعبنا بعيداً عن جمهورنا، لأننا سنقضي فترة الدوري ترحل وسفر ولا نستطيع تقديم النتائج الإيجابية التي تلبي طموحاتنا جميعاً.
المال عماد (الفوتبول)
بدوره الكابتن زوبع يونس مدرب الفريق أكد لــ"سبوتنيك" أن الظروف الصعبة التي يمر بها النادي أخرت انطلاقة التمارين والاستعداد لخوض غمار مباريات دوري المحترفين بكرة القدم، حيث أجرينا أول تمرين وباقي على أول مباراة 15 يوم فقط ومطلوب منا السفر إلى دمشق قبل 3 أيام من المباراة.
موضحاً أن سلاح الأندية والفرق المحترفة بكرة القدم هي اللياقة البدنية والاستعداد الجيد، ونحن في النادي نعتمد على أبناء النادي ولياقة الفريق سيئة جداُ نتيجة الظروف والإحباط من عدم اللعب على أرضنا في الحسكة وعدم وجود المال، نحن بحاجة للدعم المادي والمال هو عماد الفوتبول خصوصا بعد خسارتنا عدد من اللاعبين المميزين الذين وقعوا لأندية أخرى ويصل عددهم إلى سبعة لاعبين.
دعم محدود
رئيس لجنة أصدقاء النادي المهندس عدنان خاجو هو رئيس مجلس مدينة الحسكة أوضح لــ"سبوتنيك" إن اللجنة هم عبارة عن مجموعة من الداعمين داخل مدينة الحسكة حصراً وذلك بسبب انقطاع الدعم من المغتربين في دول أوربا والخليج العربي من أبناء النادي، وهم يقومون بتقديم الدعم وفق المتاح فقط، وباعتبارنا أصبحنا في دوري المحترفين يلزمنا الملايين من الليرات السورية لكي نتمكن من صناعة فريق يشارك وينافس.
© Sputnik . Atia Al atiaالاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
الاحتلال والمال وتحويل مدينتها الرياضية لقاعدة أمريكية يقصي الحسكة عن كرة القدم السورية
© Sputnik . Atia Al atia
ووعد خاجو بأنهم سيعملون ضمن الإمكانات المتاحة بتقديم الدعم لناديهم ليتمكن من خوض المباريات الأولى فقط، مطالباً باسم جمهور النادي بان يكون لعب الفريق على أرضه وبين جمهوره لتعود إيرادات المباريات المالية بشكل ايجابي على مسيرة الفريق خلال الدوري الطويل.
ويعتبر نادي الجزيرة الرياضي في مدينة الحسكة السورية من أشهر الأندية وأعرقها في البلاد، حيث تأسس النادي عام 1941، باسم نادي الجزيرة، اللعبة الرئيسية فيه هي كرة القدم، بالإضافة إلى ألعاب جماعية وفردية أخرى منها كرة اليد وألعاب القوى، وكان ومازال يرفد المنتخبات الوطنية لعدد من الألعاب ومنها كرة القدم بأكبر الأسماء، وقد عاد في هذا الموسم إلى مصاف أندية المحترفين بعد غياب استمر سبعة سنوات.
18 أغسطس, 14:24 GMT