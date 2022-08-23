https://sputnikarabic.ae/20220823/البعثة-الأممية-إلى-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التحشيد-المستمر-للقوات-من-جانب-أطراف-النزاع-1066765108.html
البعثة الأممية إلى ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التحشيد المستمر للقوات من جانب أطراف النزاع
البعثة الأممية إلى ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التحشيد المستمر للقوات من جانب أطراف النزاع
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء التحشيد المستمر للقوات بين أطراف النزاع في ليبيا, 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:31+0000
2022-08-23T13:31+0000
2022-08-23T13:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/72/1045877259_0:63:3258:1896_1920x0_80_0_0_9e3081971e2f1f27d655d048bfd97d28.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا".وأكدت البعثة في البيان أن "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة"، مضيفة "أن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية".وتابعت البعثة بحسب البيان: "ستواصل البعثة العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن".ودعت البعثة إلى وقف التصعيد بين الأطراف على الفور، مؤكدة أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وسبق وأن حاولت حكومة باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة اعترضت طريق الحكومة ومنعتها من دخول طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20220820/باشاغا-يتهم-الدبيبة-مجددا-بعرقلة-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-الملايين-ينتظرونني-في-طرابلس-1066663009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/72/1045877259_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d3a09e41924c18674ba13c1dac4cd21d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
البعثة الأممية إلى ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التحشيد المستمر للقوات من جانب أطراف النزاع
تابعنا عبر
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء التحشيد المستمر للقوات بين أطراف النزاع في ليبيا,
القاهرة- سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا".
وأكدت البعثة في البيان أن "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة"، مضيفة "أن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية".
وتابعت البعثة بحسب البيان: "ستواصل البعثة العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن".
ودعت البعثة إلى وقف التصعيد بين الأطراف على الفور، مؤكدة أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وسبق وأن حاولت حكومة باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة اعترضت طريق الحكومة ومنعتها من دخول طرابلس.