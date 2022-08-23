https://sputnikarabic.ae/20220823/التحديث-الأكبر-من-ويندوز-11-يصل-الشهر-المقبل-بميزات-أكثر-إبهارا-1066755389.html
التحديث الأكبر من "ويندوز 11" يصل الشهر المقبل بميزات أكثر إبهارا
التحديث الأكبر من "ويندوز 11" يصل الشهر المقبل بميزات أكثر إبهارا
تخطط شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لطرح أكبر تحديث لنظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11"، خلال الشهر المقبل. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:48+0000
2022-08-23T10:48+0000
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مجتمع
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وسوف يتضمن التحديث القادم عددا من التحسينات الجديدة، مثل تخصيص مجلدات التطبيقات في قائمة "البدء" (Start)، والسحب والإفلات إلى شريط المهام (Task Bar)، فضلا إيماءات اللمس والرسوم المتحركة الجديدة، وفقا لموقع "ذا فيرج".كما يشمل التحديث الجديد لـ"ويندوز 11" ميزة "Live Captions"، وهي مثالية للأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو أي شخص يريد إضافة تسميات توضيحية إلى الصوت تلقائيا. فضلا عن أداة "Voice Access" الجديدة، التي تسمح للأشخاص بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام الأوامر الصوتية.كذلك يشهد التحديث على "وضع مظلم" جديد، وتخطيط أفضل بكثير يتضمن شريط أوامر جديد، ووضع كفاءة للحد من استهلاك التطبيقات للموارد.ومن المقرر أن تطرح "مايكروسوفت" تحديث الأكبر لـ"ويندوز 11"، في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.وأعلنت أخيرا تغيير اسم التحديث من "H222" إلى "Windows 11 2022 Update".
https://sputnikarabic.ae/20220610/تحديث-ويندوز-11-يصل-إلى-الحواسيب-غير-المدعومة-بطريق-الخطأ-1063403853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
التحديث الأكبر من "ويندوز 11" يصل الشهر المقبل بميزات أكثر إبهارا
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تخطط شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لطرح أكبر تحديث لنظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11"، خلال الشهر المقبل.
وسوف يتضمن التحديث القادم عددا من التحسينات الجديدة، مثل تخصيص مجلدات التطبيقات في قائمة "البدء" (Start)، والسحب والإفلات إلى شريط المهام (Task Bar)، فضلا إيماءات اللمس والرسوم المتحركة الجديدة، وفقا لموقع
"ذا فيرج".
كما يشمل التحديث الجديد لـ"ويندوز 11" ميزة "Live Captions"، وهي مثالية للأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو أي شخص يريد إضافة تسميات توضيحية إلى الصوت تلقائيا. فضلا عن أداة "Voice Access" الجديدة، التي تسمح للأشخاص بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام الأوامر الصوتية.
كذلك يشهد التحديث على "وضع مظلم" جديد، وتخطيط أفضل بكثير يتضمن شريط أوامر جديد، ووضع كفاءة للحد من استهلاك التطبيقات للموارد.
ومن المقرر أن تطرح "مايكروسوفت" تحديث الأكبر لـ"ويندوز 11"، في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعلنت أخيرا تغيير اسم التحديث من "H222" إلى "Windows 11 2022 Update".