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"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص الجواز الإلكتروني
"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص الجواز الإلكتروني
أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، تعليمات جديدة بخصوص الجواز الإلكتروني، مؤكدة أن رسوم إصداره لم تتغير. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T12:37+0000
2022-08-23T12:37+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ"، أكدت المديرية العامة للجوازات أن إصدار الجواز السابق سيستمر بعد تدشين الجواز الإلكتروني حتى اكتمال جميع مراحل التدشين".ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق "أبشر" لمراجعة إدارات الجوازات لإصدار الجواز الإلكتروني.وعن إمكانية استبدال الجديد بالقديم، أوضحت المديرية أنه في حال كان الجواز القديم ساريا، فيمكن للمواطن طلب استبدال الجواز السابق، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره.وعن ميزات الجواز الإلكتروني وخصائصه، قالت المديرية: "الجواز الإلكتروني يمتاز بأنه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة، وروعيت فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ويحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحاملي الجواز، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية".
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص الجواز الإلكتروني

12:37 GMT 23.08.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / -
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أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، تعليمات جديدة بخصوص الجواز الإلكتروني، مؤكدة أن رسوم إصداره لم تتغير.
ووفقا لجريدة "عكاظ"، أكدت المديرية العامة للجوازات أن إصدار الجواز السابق سيستمر بعد تدشين الجواز الإلكتروني حتى اكتمال جميع مراحل التدشين".
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ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق "أبشر" لمراجعة إدارات الجوازات لإصدار الجواز الإلكتروني.
وعن إمكانية استبدال الجديد بالقديم، أوضحت المديرية أنه في حال كان الجواز القديم ساريا، فيمكن للمواطن طلب استبدال الجواز السابق، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره.

وأشارت إلى أن استبدال الجواز السابق بالإلكتروني غير إلزامي، وأن الجواز الإلكتروني يشمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة، ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص.

وعن ميزات الجواز الإلكتروني وخصائصه، قالت المديرية: "الجواز الإلكتروني يمتاز بأنه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة، وروعيت فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ويحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحاملي الجواز، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية".
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