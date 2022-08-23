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الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة النطاق لسلاح الطائرات المسيرة
الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة النطاق لسلاح الطائرات المسيرة
يطلق الجيش الإيراني مناورات واسعة لطائراته المسيرة على امتداد مساحة البلاد، بداية من يوم غد الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إظهار "قوة" هذا السلاح ذي الدور... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T17:18+0000
2022-08-23T17:19+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال حبيب الله سياري، إن المناورات ستجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد، حسبما ذكر موقع التلفزيون الرسمي.وأوضح سياري أن هذه ستكون المرة الأولى التي يجرى فيها تدريب مشترك للطائرات المسيرة على مستوى القوى الأربع للجيش الإيراني (الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي) والمقر المشترك للدفاع الجوي.وتقام المناورات من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، إلى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد، حسبما ذكر القائد العسكري.واعتبر سياري أن المناورات التي لم يحدد مداها الزمني، تعكس "جزءا فقط من قوة الطائرات المسيرة للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم".وشدد سياري على أن "دقة وقوة الأسلحة وقدرات التوجيه وأنظمة التحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيّرة، هي من الأمور التي سيتم اختبارها وتقييمها في المناورات".
https://sputnikarabic.ae/20220823/مسؤول-إيراني-بلادنا-حققت-الاكتفاء-الذاتي-في-التسليح-الدفاعي-1066774105.html
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة النطاق لسلاح الطائرات المسيرة

17:18 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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يطلق الجيش الإيراني مناورات واسعة لطائراته المسيرة على امتداد مساحة البلاد، بداية من يوم غد الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إظهار "قوة" هذا السلاح ذي الدور المتنامي.
وقال مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال حبيب الله سياري، إن المناورات ستجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد، حسبما ذكر موقع التلفزيون الرسمي.
وأوضح سياري أن هذه ستكون المرة الأولى التي يجرى فيها تدريب مشترك للطائرات المسيرة على مستوى القوى الأربع للجيش الإيراني (الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي) والمقر المشترك للدفاع الجوي.
مناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
مسؤول إيراني: بلادنا حققت الاكتفاء الذاتي في التسليح الدفاعي
16:17 GMT
وتقام المناورات من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، إلى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد، حسبما ذكر القائد العسكري.
واعتبر سياري أن المناورات التي لم يحدد مداها الزمني، تعكس "جزءا فقط من قوة الطائرات المسيرة للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم".
وشدد سياري على أن "دقة وقوة الأسلحة وقدرات التوجيه وأنظمة التحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيّرة، هي من الأمور التي سيتم اختبارها وتقييمها في المناورات".
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