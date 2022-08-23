https://sputnikarabic.ae/20220823/الحرائق-تدمر-23-مليون-فدان-من-الغابات-عام-2021-1066777757.html
الحرائق تدمر 23 مليون فدان من الغابات عام 2021
الحرائق تدمر 23 مليون فدان من الغابات عام 2021
شهد العالم اندلاع حرائق هائلة في العديد من المناطق، بينما تشير تقديرات إلى أنها دمرت نحو 23 مليون فدان من أراضي الغابات. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T18:25+0000
2022-08-23T18:25+0000
2022-08-23T18:25+0000
منوعات
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وساهمت تلك الحرائق الهائلة في زيادة الوضع العالمي سوءا فيما يتعلق بالتغير المناخي وخاصة زيادة درجة حرارة الأرض، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى صدور تقرير دولي بهذا الشأن الأسبوع الماضي.وتضمن التقرير رصدا لحجم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات سواء فيما يتعلق بالأنشطة البشرية أو حجم الخسائر في مناطق الغابات.وبحسب التقرير فإن حجم مساحات الغابات التي تم تدميرها بواسطة الحرائق حاليا هو ضعف الحجم الذي تم رصده عام 2001.ويقول التقرير إن عام 2021 يصنف بأنه ثاني أسوأ موسم حرائق تم تسجيله على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الحرائق كانت تلتهم مساحة تساوي 16 ملعب كرة قدم كل دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الحرائق تدمر 23 مليون فدان من الغابات عام 2021
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شهد العالم اندلاع حرائق هائلة في العديد من المناطق، بينما تشير تقديرات إلى أنها دمرت نحو 23 مليون فدان من أراضي الغابات.
وساهمت تلك الحرائق الهائلة في زيادة الوضع العالمي سوءا فيما يتعلق بالتغير المناخي وخاصة زيادة درجة حرارة الأرض
، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى صدور تقرير دولي بهذا الشأن الأسبوع الماضي.
وتضمن التقرير رصدا لحجم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات سواء فيما يتعلق بالأنشطة البشرية أو حجم الخسائر في مناطق الغابات.
وبحسب التقرير فإن حجم مساحات الغابات التي تم تدميرها بواسطة الحرائق
حاليا هو ضعف الحجم الذي تم رصده عام 2001.
ويقول التقرير إن عام 2021 يصنف بأنه ثاني أسوأ موسم حرائق تم تسجيله على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الحرائق
كانت تلتهم مساحة تساوي 16 ملعب كرة قدم كل دقيقة.