https://sputnikarabic.ae/20220823/الحرائق-تدمر-23-مليون-فدان-من-الغابات-عام-2021-1066777757.html

الحرائق تدمر 23 مليون فدان من الغابات عام 2021

الحرائق تدمر 23 مليون فدان من الغابات عام 2021

شهد العالم اندلاع حرائق هائلة في العديد من المناطق، بينما تشير تقديرات إلى أنها دمرت نحو 23 مليون فدان من أراضي الغابات. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T18:25+0000

2022-08-23T18:25+0000

2022-08-23T18:25+0000

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وساهمت تلك الحرائق الهائلة في زيادة الوضع العالمي سوءا فيما يتعلق بالتغير المناخي وخاصة زيادة درجة حرارة الأرض، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى صدور تقرير دولي بهذا الشأن الأسبوع الماضي.وتضمن التقرير رصدا لحجم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات سواء فيما يتعلق بالأنشطة البشرية أو حجم الخسائر في مناطق الغابات.وبحسب التقرير فإن حجم مساحات الغابات التي تم تدميرها بواسطة الحرائق حاليا هو ضعف الحجم الذي تم رصده عام 2001.ويقول التقرير إن عام 2021 يصنف بأنه ثاني أسوأ موسم حرائق تم تسجيله على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الحرائق كانت تلتهم مساحة تساوي 16 ملعب كرة قدم كل دقيقة.

https://sputnikarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html

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