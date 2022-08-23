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https://sputnikarabic.ae/20220823/الحكومة-الإماراتية-تقرر-عودة-جميع-الطلاب-للمدارس-وإلغاء-فحص-بي-سي-آر-الدوري--1066774578.html
الحكومة الإماراتية تقرر عودة جميع الطلاب للمدارس وإلغاء فحص "بي سي آر" الدوري
الحكومة الإماراتية تقرر عودة جميع الطلاب للمدارس وإلغاء فحص "بي سي آر" الدوري
قررت الحكومة الإماراتية عودة جميع الطلاب للمدارس حضوريا مع بداية العام الدراسي الجديد، وإلغاء فحص "بي سي آر" الدوري 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T16:26+0000
2022-08-23T16:26+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لما نشره موقع الإمارات، اليوم، فقد أكدت حكومة الإمارات على الضوابط والاشتراطات الخاصة بالعودة للمدارس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى "إلغاء فحص بي سي آر الدوري".وأوضحت أيضا أنها قررت "اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط والسماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، وإلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين، وإتاحة خيار العمل والتعليم عن بعد للطلبة والمعلمين المصابين بـ "كورونا"، بالإضافة إلى إلغاء مسافات التباعد داخل المنشآت التعليمية والحافلات المدرسية".وناشد المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، هزاع المنصوري، أولياء الأمور والكوادر التعليمية ضرورة "الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظاً على جهود التعافي والحرص على استدامتها".
https://sputnikarabic.ae/20201021/لمكافحة-تفشي-كورونا-الإمارات-تضع-بروتوكولات-خاصة-بالسلامة-في-المدارس-1046916991.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الحكومة الإماراتية تقرر عودة جميع الطلاب للمدارس وإلغاء فحص "بي سي آر" الدوري

16:26 GMT 23.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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قررت الحكومة الإماراتية عودة جميع الطلاب للمدارس حضوريا مع بداية العام الدراسي الجديد، وإلغاء فحص "بي سي آر" الدوري
ووفقا لما نشره موقع الإمارات، اليوم، فقد أكدت حكومة الإمارات على الضوابط والاشتراطات الخاصة بالعودة للمدارس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى "إلغاء فحص بي سي آر الدوري".
أبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2020
لمكافحة تفشي كورونا... الإمارات تضع بروتوكولات خاصة بالسلامة في المدارس
21 أكتوبر 2020, 14:27 GMT
وأوضحت أيضا أنها قررت "اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط والسماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، وإلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين، وإتاحة خيار العمل والتعليم عن بعد للطلبة والمعلمين المصابين بـ "كورونا"، بالإضافة إلى إلغاء مسافات التباعد داخل المنشآت التعليمية والحافلات المدرسية".
وناشد المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، هزاع المنصوري، أولياء الأمور والكوادر التعليمية ضرورة "الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظاً على جهود التعافي والحرص على استدامتها".
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