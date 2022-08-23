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https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-واشنطن-على-موسكو-لا-تمنع-روسيا-من-إجراء-عمليات-تفتيش-على-أراضينا-1066745977.html
الخارجية الأمريكية: عقوبات واشنطن على موسكو لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش على أراضينا
الخارجية الأمريكية: عقوبات واشنطن على موسكو لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش على أراضينا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية لا تمنع المفتشين الروس من إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T00:49+0000
2022-08-23T00:49+0000
ستارت 3
معاهدة ستارت
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واشنطن – سبوتنيك. وأوضح برايس في إفادة صحفية، بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا "تتماشى تمامًا مع تنفيذ معاهدة ستارت ولا تمنع المختصين الروس من إجراء عمليات تفتيش على أراضي الولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية".وكانت السفارة الروسية في واشنطن، أعلنت السبت الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة، توصلتا إلى بعض الحلول حول العقبات التي تقف أمام استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 8 أغسطس/آب الجاري، إبلاغ الولايات المتحدة بسحب منشآتها مؤقتا من عمليات التفتيش التي تجري في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت".وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الإجراءات منصوص عليها في البند رقم 5، من القسم الأول من الفصل الخامس لبروتوكول معاهدة ستارت.هذا وجمدت مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220815/-رئيس-مؤتمر-حظر-الانتشار-معاهدة-ستارت-بخطر-بسبب-العلاقات-المتأزمة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1066412561.html
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ستارت 3, معاهدة ستارت
ستارت 3, معاهدة ستارت

الخارجية الأمريكية: عقوبات واشنطن على موسكو لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش على أراضينا

00:49 GMT 23.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية لا تمنع المفتشين الروس من إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
واشنطن – سبوتنيك. وأوضح برايس في إفادة صحفية، بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا "تتماشى تمامًا مع تنفيذ معاهدة ستارت ولا تمنع المختصين الروس من إجراء عمليات تفتيش على أراضي الولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية".
وكانت السفارة الروسية في واشنطن، أعلنت السبت الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة، توصلتا إلى بعض الحلول حول العقبات التي تقف أمام استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 8 أغسطس/آب الجاري، إبلاغ الولايات المتحدة بسحب منشآتها مؤقتا من عمليات التفتيش التي تجري في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت".
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
رئيس مؤتمر "حظر الانتشار": معاهدة "ستارت" بخطر بسبب العلاقات المتأزمة بين روسيا والولايات المتحدة
15 أغسطس, 05:24 GMT
وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الإجراءات منصوص عليها في البند رقم 5، من القسم الأول من الفصل الخامس لبروتوكول معاهدة ستارت.
هذا وجمدت مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
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