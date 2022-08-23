https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-السورية-تعلن-تبادل-التمثيل-الدبلوماسي-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1066753361.html
الخارجية السورية تعلن تبادل التمثيل الدبلوماسي مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الخارجية السورية تعلن تبادل التمثيل الدبلوماسي مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إنه "في الأيام القادمة سيكون هناك تبادل للبعثات الدبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:46+0000
2022-08-23T09:46+0000
2022-08-23T10:19+0000
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وأكد المقداد في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "العلاقات السورية الروسية تشهد تطوراً كبيراً وسورية تقف إلى جانب روسيا في حربها ضد القوى النازية التي تهدد البشرية جمعاء"، حسبما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا".ونقل الوزير المقداد "تحيات السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين وجدد دعم سورية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".واختتم المقداد، بالقول: "بعد اكتشاف النوايا الحقيقية للغرب واستخدام أوكرانيا راس حربة ضد روسيا تصبح العملية العسكرية الروسية شرعية وعادلة".وقال لافروف: "إن الدول الغربية تنتهج سياسات استعمارية عدوانية تجاه منطقة الشرق الأوسط.، مبيناً أن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيداً نتيجة سياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
الخارجية السورية تعلن تبادل التمثيل الدبلوماسي مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
09:46 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إنه "في الأيام القادمة سيكون هناك تبادل للبعثات الدبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وأكد المقداد في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "العلاقات السورية الروسية تشهد تطوراً كبيراً وسورية تقف إلى جانب روسيا في حربها ضد القوى النازية التي تهدد البشرية جمعاء"، حسبما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
ونقل الوزير المقداد "تحيات السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين وجدد دعم سورية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
"إن اعتراف سورية بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جاء انطلاقاً من المبادئ والحقائق التاريخية وخلال الأيام القادمة سيكون هناك تبادل للبعثات الدبلوماسية معهما".
واختتم المقداد، بالقول: "بعد اكتشاف النوايا الحقيقية للغرب واستخدام أوكرانيا راس حربة ضد روسيا تصبح العملية العسكرية الروسية شرعية وعادلة".
بدوره أكد لافروف أن روسيا "مستمرة بدعم سوريا في مكافحة الإرهاب وتواصل عملها الدؤوب للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها".
وقال لافروف
: "إن الدول الغربية تنتهج سياسات استعمارية عدوانية تجاه منطقة الشرق الأوسط.، مبيناً أن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيداً نتيجة سياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب".