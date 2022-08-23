https://sputnikarabic.ae/20220823/الخطوط-الجوية-الإثيوبية-تستأنف-رحلاتها-إلى-موسكو-1066764311.html
الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى موسكو
الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى موسكو
استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى موسكو، وسيتم تسيير الرحلات ثلاث مرات في الأسبوع. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:18+0000
2022-08-23T13:18+0000
2022-08-23T13:18+0000
روسيا
أخبار إثيوبيا
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وجاء في بيان عن مطار دوموديدوفو في موسكو، أن "استقبل أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد استئناف الرحلات الجوية، وبمناسبة هذا الحدث المهم قوبلت الرحلة الأولى القادمة من أديس أبابا بقوس مائي كتحية لها".وسيتم تشغيل الرحلات من دوموديدوفو إلى العاصمة الإثيوبية بواسطة طائرة بوينغ 787 دريملاينر ثلاث مرات في الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20220819/طيران-إثيوبيا-يصدر-بيانا-بعد-واقعة-نوم-طيارين-لها-خلال-رحلة-قادمة-من-الخرطوم-1066638422.html
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روسيا, أخبار إثيوبيا
الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى موسكو
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استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى موسكو، وسيتم تسيير الرحلات ثلاث مرات في الأسبوع.
وجاء في بيان عن مطار دوموديدوفو في موسكو، أن "استقبل أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد استئناف الرحلات الجوية، وبمناسبة هذا الحدث المهم قوبلت الرحلة الأولى القادمة من أديس أبابا بقوس مائي كتحية لها".
وسيتم تشغيل الرحلات من دوموديدوفو إلى العاصمة الإثيوبية
بواسطة طائرة بوينغ 787 دريملاينر ثلاث مرات في الأسبوع.