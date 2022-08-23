https://sputnikarabic.ae/20220823/الخطوط-الجوية-الإثيوبية-تستأنف-رحلاتها-إلى-موسكو-1066764311.html

الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى موسكو

الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى موسكو

استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى موسكو، وسيتم تسيير الرحلات ثلاث مرات في الأسبوع. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T13:18+0000

2022-08-23T13:18+0000

2022-08-23T13:18+0000

روسيا

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063151097_0:239:2774:1799_1920x0_80_0_0_cd9ef9e0992bf47ecf3611108da3a1f8.jpg

وجاء في بيان عن مطار دوموديدوفو في موسكو، أن "استقبل أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد استئناف الرحلات الجوية، وبمناسبة هذا الحدث المهم قوبلت الرحلة الأولى القادمة من أديس أبابا بقوس مائي كتحية لها".وسيتم تشغيل الرحلات من دوموديدوفو إلى العاصمة الإثيوبية بواسطة طائرة بوينغ 787 دريملاينر ثلاث مرات في الأسبوع.

https://sputnikarabic.ae/20220819/طيران-إثيوبيا-يصدر-بيانا-بعد-واقعة-نوم-طيارين-لها-خلال-رحلة-قادمة-من-الخرطوم-1066638422.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار إثيوبيا