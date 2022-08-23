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https://sputnikarabic.ae/20220823/الدرع-الشامخ-الهلال-السعودي-يكشف-شعاره-الجديد-1066780421.html
"الدرع الشامخ"... الهلال السعودي يكشف شعاره الجديد
"الدرع الشامخ"... الهلال السعودي يكشف شعاره الجديد
كشف نادي "الهلال" السعودي شعار النادي الجديد، الذي يجسد الكثير من المعاني رياضيا وأخلاقيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T20:57+0000
2022-08-23T20:57+0000
رياضة
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جاء ذلك في حفل أقيم أمس الاثنين، في مدينة الرياض السعودية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أن التغيير يشمل الشعار وطقم الفريق للموسم المقبل.وتناول النادي ما يقوم به تحت عنوان "عراقة ومستقبل" موضحا أن الشعار الجديد يضم اللون الأزرق، لون الهلال، إضافة إلى دمج حرفي "ه" و"إتش" من اللغتين العربية والإنجليزية على التوالي.ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر" مقطع فيديو يرصد تفاصيل الشعار الجديد، وعلقت بعبارة "الفخر هويتنا وهوايتنا".ويهدف الشعار الجديد إلى إظهار شعار النادي على شكل "درع شامخ" صلب، يمكنه خوض كل المنافسات الرياضية مع التمسك بقيمه الأخلاقية.
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رياضة
رياضة

"الدرع الشامخ"... الهلال السعودي يكشف شعاره الجديد

20:57 GMT 23.08.2022
© AFP 2022ملعب الهلال السعودي
ملعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022
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كشف نادي "الهلال" السعودي شعار النادي الجديد، الذي يجسد الكثير من المعاني رياضيا وأخلاقيا.
جاء ذلك في حفل أقيم أمس الاثنين، في مدينة الرياض السعودية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أن التغيير يشمل الشعار وطقم الفريق للموسم المقبل.
وتناول النادي ما يقوم به تحت عنوان "عراقة ومستقبل" موضحا أن الشعار الجديد يضم اللون الأزرق، لون الهلال، إضافة إلى دمج حرفي "ه" و"إتش" من اللغتين العربية والإنجليزية على التوالي.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر" مقطع فيديو يرصد تفاصيل الشعار الجديد، وعلقت بعبارة "الفخر هويتنا وهوايتنا".
ويهدف الشعار الجديد إلى إظهار شعار النادي على شكل "درع شامخ" صلب، يمكنه خوض كل المنافسات الرياضية مع التمسك بقيمه الأخلاقية.
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