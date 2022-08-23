https://sputnikarabic.ae/20220823/الدفاع-الروسية-الهجوم-في-اتجاه-دونيتسك-يتطور-بنجاح-1066755065.html
الدفاع الروسية: الهجوم في اتجاه دونيتسك يتطور بنجاح
الدفاع الروسية: الهجوم في اتجاه دونيتسك يتطور بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير وحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:37+0000
2022-08-23T10:37+0000
2022-08-23T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للعمليات الهجومية في اتجاه خيرسون - نيكولاييف في منطقة ألكساندروفكا، دمرت القوات المتحالفة وحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف. تمت السيطرة على 36 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة خيرسون. كما تم تحرير منطقة كومسومولسكوي، وبلغ التقدم في عمق دفاع العدو في هذا الاتجاه ثلاثة كيلومترات. ثبتت السيطرة على إقليم منطقة نيكولاييف بمساحة 12 كيلومترًا مربعًا".وتابع البيان: "أصابت الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية في مناطق سلافيانسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نقاط الانتشار المؤقتة للواء الهجوم الجوي 81 واللواء 95. وتم القضاء على ما يصل إلى 200 قومي متطرف و 18 وحدة من المعدات العسكرية، وفقدت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية. ترك جنود الوحدة مواقعهم وغادروا في اتجاه غير معروف".وأشار البيان إلى تدمير سبعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى أربعة مرافق لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في مناطق خاركوف وتشوكييف، وموركوفو وبودغورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير قاذفة ذاتية الدفع من منظومة القذائف المضادة للطائرات Buk-M1 في منطقة غورنياك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف على ارتفاعات منخفضة في منطقة ديموفسكوي، بالإضافة إلى نظام رادار مضاد للبطارية أمريكية الصنع في منطقة روغان".واختتم البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 268 طائرة و 148 طائرة هليكوبتر و1796 مركبة جوية دون طيار و 369 نظام صواريخ مضاد للطائرات و 4377 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و 818 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 3335 مربض مدفعية ميدانية وهاونا، وكذلك 5024 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-50-قوميا-متطرفا-بهجوم-على-مواقع-اللواء-28-الأوكراني-1066710797.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الهجوم في اتجاه دونيتسك يتطور بنجاح
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير وحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للعمليات الهجومية في اتجاه خيرسون - نيكولاييف في منطقة ألكساندروفكا، دمرت القوات المتحالفة وحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف. تمت السيطرة على 36 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة خيرسون. كما تم تحرير منطقة كومسومولسكوي، وبلغ التقدم في عمق دفاع العدو في هذا الاتجاه ثلاثة كيلومترات. ثبتت السيطرة على إقليم منطقة نيكولاييف بمساحة 12 كيلومترًا مربعًا".
وأضاف البيان: "تم إلحاق خسائر كبيرة باللواء البحري الخامس والثلاثين واللواء الجوي 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أندريفكا. وتم طرد العدو من قرية بلاغوداتوفكا والمناطق المجاورة. الهجوم في اتجاه دونيتسك يتطور بنجاح، وتحرير منطقة مارينكا أوشك على الانتهاء، حيث أصبح أكثر من 75% منها تحت سيطرة القوات المتحالفة".
وتابع البيان: "أصابت الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية في مناطق سلافيانسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نقاط الانتشار المؤقتة للواء الهجوم الجوي 81 واللواء 95. وتم القضاء على ما يصل إلى 200 قومي متطرف و 18 وحدة من المعدات العسكرية، وفقدت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية. ترك جنود الوحدة مواقعهم وغادروا في اتجاه غير معروف".
وأشار البيان إلى تدمير سبعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى أربعة مرافق لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في مناطق خاركوف وتشوكييف، وموركوفو وبودغورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير قاذفة ذاتية الدفع من منظومة القذائف المضادة للطائرات Buk-M1 في منطقة غورنياك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف على ارتفاعات منخفضة في منطقة ديموفسكوي، بالإضافة إلى نظام رادار مضاد للبطارية أمريكية الصنع في منطقة روغان".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في يوم واحد: طائرة SU-27 في بارفينكوفو في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى ست طائرات دون طيار في مناطق مالي بروهودي، كابيتولوفكا، كوتشوبيفكا، بالاكليا.
واختتم البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 268 طائرة و 148 طائرة هليكوبتر و1796 مركبة جوية دون طيار و 369 نظام صواريخ مضاد للطائرات و 4377 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و 818 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 3335 مربض مدفعية ميدانية وهاونا، وكذلك 5024 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".