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الرئيس البولندي يصل إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
الرئيس البولندي يصل إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
قال رئيس مكتب الرئاسة البولندية، بافيل شروت، للصحفيين إن الرئيس البولندي أندريه دودا وصل إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:19+0000
2022-08-23T07:20+0000
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وأضاف شروت: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف، وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي".وبحسبه، فإن زيارة دودا إلى كييف "تنطوي على لقاء مع الرئيس (زيلينسكي)، ومفاوضات حول موضوع دعم أوكرانيا بالمجال العسكري، بمعنى توفير المعدات اللازمة للحماية من روسيا، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية".وتعقد القمة الدولية الثانية لما يسمى بـ"منصة القرم"، التي نُظمت بمبادرة من أوكرانيا، عبر الإنترنت في 23 أغسطس/آب. وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مشاركته في المؤتمر. ومن بين أهداف القمة، حددت سلطات كييف مناقشة سبل "احتلال" شبه جزيرة القرم.ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنها "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، بينما وصفها المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-لـحزب-التحرير-في-شبه-جزيرة-القرم-1066508023.html
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أخبار أوكرانيا, بولندا
أخبار أوكرانيا, بولندا

الرئيس البولندي يصل إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

07:19 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 23.08.2022)
© Rt.comالرئيس البولندى أندرى دودا
الرئيس البولندى أندرى دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Rt.com
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قال رئيس مكتب الرئاسة البولندية، بافيل شروت، للصحفيين إن الرئيس البولندي أندريه دودا وصل إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف شروت: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف، وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
وبحسبه، فإن زيارة دودا إلى كييف "تنطوي على لقاء مع الرئيس (زيلينسكي)، ومفاوضات حول موضوع دعم أوكرانيا بالمجال العسكري، بمعنى توفير المعدات اللازمة للحماية من روسيا، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية".
وأضاف شروت أن "دودا سيشارك أيضًا في أعمال قمة منصة القرم في كييف".
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم
17 أغسطس, 09:05 GMT
وتعقد القمة الدولية الثانية لما يسمى بـ"منصة القرم"، التي نُظمت بمبادرة من أوكرانيا، عبر الإنترنت في 23 أغسطس/آب. وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مشاركته في المؤتمر. ومن بين أهداف القمة، حددت سلطات كييف مناقشة سبل "احتلال" شبه جزيرة القرم.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنها "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، بينما وصفها المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".
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