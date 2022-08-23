https://sputnikarabic.ae/20220823/الرئيس-البولندي-يصل-إلى-أوكرانيا-للقاء-زيلينسكي--1066749472.html
الرئيس البولندي يصل إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
الرئيس البولندي يصل إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
قال رئيس مكتب الرئاسة البولندية، بافيل شروت، للصحفيين إن الرئيس البولندي أندريه دودا وصل إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:19+0000
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بولندا
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وأضاف شروت: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف، وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي".وبحسبه، فإن زيارة دودا إلى كييف "تنطوي على لقاء مع الرئيس (زيلينسكي)، ومفاوضات حول موضوع دعم أوكرانيا بالمجال العسكري، بمعنى توفير المعدات اللازمة للحماية من روسيا، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية".وتعقد القمة الدولية الثانية لما يسمى بـ"منصة القرم"، التي نُظمت بمبادرة من أوكرانيا، عبر الإنترنت في 23 أغسطس/آب. وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مشاركته في المؤتمر. ومن بين أهداف القمة، حددت سلطات كييف مناقشة سبل "احتلال" شبه جزيرة القرم.ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنها "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، بينما وصفها المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-لـحزب-التحرير-في-شبه-جزيرة-القرم-1066508023.html
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أخبار أوكرانيا, بولندا
الرئيس البولندي يصل إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
07:19 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مكتب الرئاسة البولندية، بافيل شروت، للصحفيين إن الرئيس البولندي أندريه دودا وصل إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف شروت: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف، وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
وبحسبه، فإن زيارة دودا إلى كييف "تنطوي على لقاء مع الرئيس (زيلينسكي)، ومفاوضات حول موضوع دعم أوكرانيا بالمجال العسكري، بمعنى توفير المعدات اللازمة للحماية من روسيا، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية".
وأضاف شروت أن "دودا سيشارك أيضًا في أعمال قمة منصة القرم في كييف".
وتعقد القمة الدولية الثانية لما يسمى بـ"منصة القرم"، التي نُظمت بمبادرة من أوكرانيا، عبر الإنترنت في 23 أغسطس/آب. وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مشاركته في المؤتمر. ومن بين أهداف القمة، حددت سلطات كييف مناقشة سبل "احتلال" شبه جزيرة القرم.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم
" بأنها "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، بينما وصفها المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".