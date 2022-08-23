https://sputnikarabic.ae/20220823/السفارة-الإثيوبية-في-واشنطن-تجمع-أكثر-من-70-ألف-دولار-لاستكمال-بناء-سد-النهضة-1066752222.html

السفارة الإثيوبية في واشنطن تجمع أكثر من 70 ألف دولار لاستكمال بناء سد النهضة

السفارة الإثيوبية في واشنطن تجمع أكثر من 70 ألف دولار لاستكمال بناء سد النهضة

جمعت السفارة الإثيوبية في العاصمة الأمريكية واشنطن أكثر من 70 ألف دولار أمريكي لاستكمال بناء سد النهضة الإثيوبي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T09:16+0000

2022-08-23T09:16+0000

2022-08-23T09:16+0000

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جاء ذلك ضمن برنامج يحمل شعار "نحن هنا ملتزمون بإنهاء بناء سد النهضة، إثيوبيا تنتصر مع سد النهضة"، والمخصص لجمع التبرعات والاحتفال بنجاح الملء الثالث للسد، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وفي المناسبة، هنأ السفير الإثيوبي لدى أمريكا، سيليشي بيكيلي، الذي كان يشغل منصب وزير الري الإثيوبي، مواطنيه على نجاح الجولة الثالثة من ملء سد النهضة وبدء توليد الطاقة من التوربين الثاني، ودعا إلى تعزيز هذا الدعم المالي حتى اكتماله.كما أشاد بيكيلي بالإثيوبيين المغتربين في تلبيتهم للنداءات الوطنية، من العودة المليونية إلى أرض الوطن، والدعم المستمر لسد النهضة، إلى جانب دعمهم لمجالات التمويل والحملات الرقمية والمهارات والبحوث والجوانب الأخرى.وقال إن "سد النهضة هو مثال رائع للوحدة ويشهد على التزام الشعب الإثيوبي بالتنمية".من جانبه، دعا الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، السفير تاي أتسكي سيلاسي، الذي حضر الحدث عبر تطبيق اجتماعات الفيديو الافتراضية "زووم"، إلى دعمٍ مستمر لسد النهضة على كل الجبهات حتى الانتهاء من بنائه بنجاح.وكانت إثيوبيا قد أعلنت مؤخرا اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصب السودان ومصر.وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.وتُشدد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، لافتة إلى احتفاظها بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

https://sputnikarabic.ae/20220820/مستثمرون-يبدون-اهتمامهم-في-70-جزيرة-سيتم-إنشاؤها-بواسطة-سد-النهضة-الإثيوبي-1066666178.html

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, العالم