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https://sputnikarabic.ae/20220823/الشرطة-الألمانية-تقبض-على-امرأة-بعد-إصابتها-عدة-أشخاص-بما-يشبه-السيف-1066764653.html
الشرطة الألمانية تقبض على امرأة بعد إصابتها عدة أشخاص بما "يشبه السيف"
الشرطة الألمانية تقبض على امرأة بعد إصابتها عدة أشخاص بما "يشبه السيف"
قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على امرأة جنوبي ألمانيا، بتهمة إصابتها أشخاص بجروح بواسطة "أداة تشبه السيف''. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:25+0000
2022-08-23T13:25+0000
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وقالت الشرطة في بيان لها إنها تلقت بلاغا قبل الظهر بقليل، بالحادث، الذي وقع في ساحة في وايدن في دير أوبرفالز، وهي بلدة في بافاريا بالقرب من الحدود التشيكية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وتابع البيان أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث سريعا، وتمكنوا من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.وأفاد بيان الشرطة الألمانية أن عدة ''جرحى يتلقون العلاج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل"، وأضافت أنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي خطر على الجمهور".
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الشرطة الألمانية تقبض على امرأة بعد إصابتها عدة أشخاص بما "يشبه السيف"

13:25 GMT 23.08.2022
© AFP 2022الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
الشرطة الألمانية
© AFP 2022
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قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على امرأة جنوبي ألمانيا، بتهمة إصابتها أشخاص بجروح بواسطة "أداة تشبه السيف''.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها تلقت بلاغا قبل الظهر بقليل، بالحادث، الذي وقع في ساحة في وايدن في دير أوبرفالز، وهي بلدة في بافاريا بالقرب من الحدود التشيكية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وتابع البيان أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث سريعا، وتمكنوا من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.
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وأفاد بيان الشرطة الألمانية أن عدة ''جرحى يتلقون العلاج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل"، وأضافت أنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي خطر على الجمهور".
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