عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/العراق-إصابة-3-جنود-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-غربي-صلاح-الدين-1066750482.html
العراق... إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين"
العراق... إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين"
أصيب 3 جنود بجروح مختلفة، إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين" في العراق. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:57+0000
2022-08-23T07:57+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg
وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، قال مصدر أمني إن انفجارا استهدف سيارة تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء.وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة أسفرت عن إصابة 3 جنود بجروح مختلفة. وتتعرض مناطق "صلاح الدين" إلى هجمات متتالية من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك بسبب اتساع المنطقة وصعوبة السيطرة عليها.وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2017 طرد تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على أراضيه، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد رغم العمليات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049826575_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_f1149b3bdaab380aa7f462802587a578.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق... إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين"

07:57 GMT 23.08.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
تابعنا عبرTelegram
أصيب 3 جنود بجروح مختلفة، إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين" في العراق.
وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، قال مصدر أمني إن انفجارا استهدف سيارة تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة أسفرت عن إصابة 3 جنود بجروح مختلفة. وتتعرض مناطق "صلاح الدين" إلى هجمات متتالية من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك بسبب اتساع المنطقة وصعوبة السيطرة عليها.
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2017 طرد تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على أراضيه، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد رغم العمليات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала