https://sputnikarabic.ae/20220823/العراق-إصابة-3-جنود-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-غربي-صلاح-الدين-1066750482.html
العراق... إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين"
العراق... إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين"
أصيب 3 جنود بجروح مختلفة، إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين" في العراق. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:57+0000
2022-08-23T07:57+0000
2022-08-23T07:57+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، قال مصدر أمني إن انفجارا استهدف سيارة تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء.وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة أسفرت عن إصابة 3 جنود بجروح مختلفة. وتتعرض مناطق "صلاح الدين" إلى هجمات متتالية من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك بسبب اتساع المنطقة وصعوبة السيطرة عليها.وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2017 طرد تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على أراضيه، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد رغم العمليات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين"
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أصيب 3 جنود بجروح مختلفة، إثر انفجار عبوة ناسفة غربي "صلاح الدين" في العراق.
وحسب موقع
"السومرية نيوز" العراقي، قال مصدر أمني إن انفجارا استهدف سيارة تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة أسفرت عن إصابة 3 جنود بجروح مختلفة. وتتعرض مناطق "صلاح الدين" إلى هجمات متتالية من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك بسبب اتساع المنطقة وصعوبة السيطرة عليها.
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2017 طرد تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على أراضيه، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد رغم العمليات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية.