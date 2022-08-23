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العراق... المجلس الأعلى الإسلامي يرفض تعطيل البرلمان
العراق... المجلس الأعلى الإسلامي يرفض تعطيل البرلمان
أعلن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه تعطيل سلطة القضاء. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:54+0000
2022-08-23T10:54+0000
أخبار العراق اليوم
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وتابع المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، أن حماية النظام الديمقراطي الدستوري ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية، حسب موقع السومرية نيوز العراقي. وأشار الدفاعي إلى أن حماية الديمقراطية تستوجب الضرب بيد القانون على كل من يهدد السلم الأهلي. أوضح الدفاعي دعم المجلس للتظاهر السلمي وإدانة تعطيل المؤسسات الدستورية. وأكد عدم السماح بتعطيل القضاء العراقي وعدم الصبر على تعطيل مجلس النواب.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق... المجلس الأعلى الإسلامي يرفض تعطيل البرلمان

10:54 GMT 23.08.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararأنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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أعلن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه تعطيل سلطة القضاء.
وتابع المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، أن حماية النظام الديمقراطي الدستوري ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.
وأشار الدفاعي إلى أن حماية الديمقراطية تستوجب الضرب بيد القانون على كل من يهدد السلم الأهلي.
أوضح الدفاعي دعم المجلس للتظاهر السلمي وإدانة تعطيل المؤسسات الدستورية. وأكد عدم السماح بتعطيل القضاء العراقي وعدم الصبر على تعطيل مجلس النواب.
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