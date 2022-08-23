https://sputnikarabic.ae/20220823/العراق-المجلس-الأعلى-الإسلامي-يرفض-تعطيل-البرلمان-1066755635.html
العراق... المجلس الأعلى الإسلامي يرفض تعطيل البرلمان
العراق... المجلس الأعلى الإسلامي يرفض تعطيل البرلمان
أعلن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه تعطيل سلطة القضاء. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:54+0000
2022-08-23T10:54+0000
2022-08-23T10:54+0000
أخبار العراق اليوم
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وتابع المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، أن حماية النظام الديمقراطي الدستوري ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية، حسب موقع السومرية نيوز العراقي. وأشار الدفاعي إلى أن حماية الديمقراطية تستوجب الضرب بيد القانون على كل من يهدد السلم الأهلي. أوضح الدفاعي دعم المجلس للتظاهر السلمي وإدانة تعطيل المؤسسات الدستورية. وأكد عدم السماح بتعطيل القضاء العراقي وعدم الصبر على تعطيل مجلس النواب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... المجلس الأعلى الإسلامي يرفض تعطيل البرلمان
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أعلن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه تعطيل سلطة القضاء.
وتابع المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، أن حماية النظام الديمقراطي الدستوري ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية، حسب موقع
السومرية نيوز العراقي.
وأشار الدفاعي إلى أن حماية الديمقراطية تستوجب الضرب بيد القانون على كل من يهدد السلم الأهلي.
أوضح الدفاعي دعم المجلس للتظاهر السلمي وإدانة تعطيل المؤسسات الدستورية. وأكد عدم السماح بتعطيل القضاء العراقي وعدم الصبر على تعطيل مجلس النواب.