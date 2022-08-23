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https://sputnikarabic.ae/20220823/العراق-توجيهات-جديدة-للقوات-الأمنية-في-ظل-استمرار-الاحتجاجات-1066775535.html
العراق... توجيهات جديدة للقوات الأمنية في ظل استمرار الاحتجاجات
العراق... توجيهات جديدة للقوات الأمنية في ظل استمرار الاحتجاجات
أصدرت المصالح الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة لمنع وقوع أي انزلاقات أمنية، بينها إجراءات تتعلق بدخول العاصمة بغداد. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T16:46+0000
2022-08-23T16:46+0000
العالم العربي
العراق
دوريات أمنية
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ونقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني، قوله: إن التوجيهات تضمنت "منع دخول أية قوة عسكرية أو رتل يحمل السلاح إلى العاصمة بغداد دون موافقات أصولية ورسمية من قيادة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى عدم السماح بأي مظاهر مسلحة داخل المدن".وأضاف، أنه "يتعاقب آمر السيطرة أو الفوج ويتحمل المسؤولية كاملة في حال مرور أي رتل بدون موافقات أصولية".وأشار المصدر إلى أن التوجيهات تضمنت "التشديد على التفتيش الدقيق في كافة السيطرات على الأشخاص المطلوبين".ودعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، في وقت سابق، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي"، وسط احتدام الخلافات بين الطرفين بسبب تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وتابع زعيم التيار الصدري، قائلا: هذا ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، في وقت سابق، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتدى-الصدر-يدعو-أنصاره-لتأجيل-مظاهرات-السبت-المقبل-حفاظا-على-دماء-العراقيين--1066469598.html
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العالم العربي, العراق, دوريات أمنية
العالم العربي, العراق, دوريات أمنية

العراق... توجيهات جديدة للقوات الأمنية في ظل استمرار الاحتجاجات

16:46 GMT 23.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanالمنطقة الخضراء في بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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أصدرت المصالح الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة لمنع وقوع أي انزلاقات أمنية، بينها إجراءات تتعلق بدخول العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني، قوله: إن التوجيهات تضمنت "منع دخول أية قوة عسكرية أو رتل يحمل السلاح إلى العاصمة بغداد دون موافقات أصولية ورسمية من قيادة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى عدم السماح بأي مظاهر مسلحة داخل المدن".
وأضاف، أنه "يتعاقب آمر السيطرة أو الفوج ويتحمل المسؤولية كاملة في حال مرور أي رتل بدون موافقات أصولية".
وأشار المصدر إلى أن التوجيهات تضمنت "التشديد على التفتيش الدقيق في كافة السيطرات على الأشخاص المطلوبين".
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
مقتدى الصدر يدعو أنصاره لتأجيل مظاهرات السبت المقبل حفاظا على "دماء العراقيين"
16 أغسطس, 11:53 GMT
ودعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، في وقت سابق، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي"، وسط احتدام الخلافات بين الطرفين بسبب تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
ونشر الصدر بيانا، قال فيه: "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة"، مضيفا: "إذا كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي... وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه".
وتابع زعيم التيار الصدري، قائلا:
"لكنني حبا بالعراق وعشقا لشعبه ومقدساته.. أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين".
هذا ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، في وقت سابق، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
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