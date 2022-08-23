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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220823/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-من-العيار-الثقيل-1066766235.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف من العيار الثقيل
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف من العيار الثقيل
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ثلاث قذائف من عيار 152 ملم على جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T14:06+0000
2022-08-23T14:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد مكتب تمثيل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في الجمهورية: " تم تسجيل إطلاق قذيفة من جانب (التشكيلات المسلحة لأوكرانيا) في 16.13 (يتزامن مع توقيت موسكو) – ​​على المنطقة السكنية كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (مقاطعة كيروف): أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".كما أطلقت القوات الأوكرانية النار على منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في المدينة.وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد تضرر مبنى إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أثناء القصف.وقال رئيس الجمهورية، دينيس بوشلين، إن قذائف من عيار "الناتو" استخدمت في قصف دونيتسك، لذلك شارك الغرب في تدمير المناطق المدنية في المدينة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف من العيار الثقيل

14:06 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Игорь Маслов / الذهاب إلى بنك الصورآثار القصف الأوكراني على دونيتسك
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
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أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ثلاث قذائف من عيار 152 ملم على جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد مكتب تمثيل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في الجمهورية: " تم تسجيل إطلاق قذيفة من جانب (التشكيلات المسلحة لأوكرانيا) في 16.13 (يتزامن مع توقيت موسكو) – ​​على المنطقة السكنية كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (مقاطعة كيروف): أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".

وأفاد عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الثلاثاء، عن قصف خطير لمنطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في وسط المدينة. ووفقا له، فقد سُجلت إصابة مباشرة لمبنى سكني في منطقة فوروشيلوفسكي، كما تعرضت منطقة مركز غرين بلازا للتسوق لإطلاق النار ووردت أنباء عن سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى.

كما أطلقت القوات الأوكرانية النار على منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في المدينة.
وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد تضرر مبنى إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أثناء القصف.
وقال رئيس الجمهورية، دينيس بوشلين، إن قذائف من عيار "الناتو" استخدمت في قصف دونيتسك، لذلك شارك الغرب في تدمير المناطق المدنية في المدينة.
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