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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220823/الوضع-يزداد-سوءا-السفارة-الأمريكية-في-أوكرانيا-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-رعاياها-1066758135.html
الوضع يزداد سوءا... السفارة الأمريكية في أوكرانيا توجه دعوة عاجلة إلى رعاياها
الوضع يزداد سوءا... السفارة الأمريكية في أوكرانيا توجه دعوة عاجلة إلى رعاياها
دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:38+0000
2022-08-23T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وتشير كل الدلائل إلى أن حال نظام الحكم في أوكرانيا يزداد سوءا وقد يصبح في وضع أسوأ قريبا بسبب الهزائم التي تلاحق قواته مسببة الخسائر الفادحة لها.ودعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحيط نظام الحكم الأوكراني برعايتها أخيرا الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا تحسبا لوقوع الأسوأ.ووصفت السفارة الأمريكية الوضع في أوكرانيا بأنه غير مستقر، محذرة من احتمال تفاقمه في أي وقت.وتتكبد قوات النظام الأوكراني الخسائر الكبيرة في مواجهات مع القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لوقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في منطقة دونباس.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الوضع يزداد سوءا... السفارة الأمريكية في أوكرانيا توجه دعوة عاجلة إلى رعاياها

11:38 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.
وتشير كل الدلائل إلى أن حال نظام الحكم في أوكرانيا يزداد سوءا وقد يصبح في وضع أسوأ قريبا بسبب الهزائم التي تلاحق قواته مسببة الخسائر الفادحة لها.
ودعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحيط نظام الحكم الأوكراني برعايتها أخيرا الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا تحسبا لوقوع الأسوأ.
ووصفت السفارة الأمريكية الوضع في أوكرانيا بأنه غير مستقر، محذرة من احتمال تفاقمه في أي وقت.
وتتكبد قوات النظام الأوكراني الخسائر الكبيرة في مواجهات مع القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لوقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في منطقة دونباس.
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