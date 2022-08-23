https://sputnikarabic.ae/20220823/الولايات-المتحدة-مرض-غامض-يفتك-بالكلاب-خلال-3-أيام-1066778447.html
الولايات المتحدة... مرض غامض يفتك بالكلاب خلال 3 أيام
الولايات المتحدة... مرض غامض يفتك بالكلاب خلال 3 أيام
تسبب مرض غامض في مقتل نحو 20 كلبا صغيرا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، بينما يقول مسؤولون إن المرض يشبه فيروس شديد العدوى يصيب الكلاب يحمل اسم "بارفو". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T19:18+0000
2022-08-23T19:18+0000
2022-08-23T19:18+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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صرح مأوى حيوانات بمقاطعة "أوتسيغو" أن الكلاب التي ظهرت عليها أعراض المرض ماتت خلال 3 أيام، وأن أعمارها أقل من عامين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الشبكة إلى أن أعراض المرض تشمل قيئا وإسهالا دمويا وفقدانا للشهية، لكنها أشارت إلى أن اختبارات الكشف عن فيروس "بارفو" للكلاب المصابة جاءت سلبية.وتقول مديرة ملجأ الحيوانات ميليسا فيتزجيرالد إنه من المتوقع أن تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس غير معروفة للمتخصصين.وتابعت: "المرض يصيب سلالات مختلفة من الكلاب ويكون أكثر انتشارا في الكلاب الصغيرة وكبيرة السن".
https://sputnikarabic.ae/20190908/مرض-غامض-يفتك-بالكلاب-والحكومة-تتحرك-1042830903.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة... مرض غامض يفتك بالكلاب خلال 3 أيام
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تسبب مرض غامض في مقتل نحو 20 كلبا صغيرا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، بينما يقول مسؤولون إن المرض يشبه فيروس شديد العدوى يصيب الكلاب يحمل اسم "بارفو".
صرح مأوى حيوانات بمقاطعة "أوتسيغو" أن الكلاب التي ظهرت عليها أعراض المرض
ماتت خلال 3 أيام، وأن أعمارها أقل من عامين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الشبكة إلى أن أعراض المرض تشمل قيئا وإسهالا دمويا وفقدانا للشهية، لكنها أشارت إلى أن اختبارات الكشف عن فيروس "بارفو" للكلاب المصابة جاءت سلبية.
وتقول مديرة ملجأ الحيوانات ميليسا فيتزجيرالد إنه من المتوقع أن تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس
غير معروفة للمتخصصين.
وتابعت: "المرض يصيب سلالات مختلفة من الكلاب
ويكون أكثر انتشارا في الكلاب الصغيرة وكبيرة السن".