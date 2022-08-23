https://sputnikarabic.ae/20220823/باتروشيف-يربط-بين-التدريبات-في-طاجيكستان-واهتمام-الولايات-المتحدة-بساحة-عمليات-محتملة-1066749010.html
باتروشيف يربط بين التدريبات في طاجيكستان واهتمام الولايات المتحدة بساحة عمليات محتملة
باتروشيف يربط بين التدريبات في طاجيكستان واهتمام الولايات المتحدة بساحة عمليات محتملة
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التدريبات العسكرية في آسيا الوسطى للتعرف على مسرح عمليات محتمل وتوضيح إحداثيات... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:01+0000
2022-08-23T07:01+0000
2022-08-23T07:01+0000
روسيا
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وأضاف باتروشيف في تصريحات لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي": "أود أن أذكّر شركاءنا بأن الأمريكيين بحاجة إلى مثل هذه الأحداث، أولا وقبل كل شيء، لدراسة مسرح عمليات محتمل، وتوضيح إحداثيات الأهداف الواعدة وتصحيح الخرائط الرقمية للأسلحة عالية الدقة".وكان باتروشيف قد صرح الأسبوع الماضي في اجتماع أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، أن روسيا تعتبر مناورات التعاون الإقليمي 2022، التي بدأت في طاجيكستان في 10 أغسطس/آب، بمشاركة الولايات المتحدة، محاولة من قبل الأمريكيين للاتفاق مع جيران أفغانستان على إنشاء "بنية تحتية مؤقتة لتنفيذ عمليات مكافحة إرهاب".وربط باتروشيف التدريبات في طاجيكستان باهتمام الولايات المتحدة في ساحة العمليات العسكرية المحتملة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
باتروشيف يربط بين التدريبات في طاجيكستان واهتمام الولايات المتحدة بساحة عمليات محتملة
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التدريبات العسكرية في آسيا الوسطى للتعرف على مسرح عمليات محتمل وتوضيح إحداثيات الأهداف الواعدة وتعديل الخرائط الرقمية للأسلحة عالية الدقة.
وأضاف باتروشيف في تصريحات لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي": "أود أن أذكّر شركاءنا بأن الأمريكيين بحاجة إلى مثل هذه الأحداث، أولا وقبل كل شيء، لدراسة مسرح عمليات محتمل، وتوضيح إحداثيات الأهداف الواعدة وتصحيح الخرائط الرقمية للأسلحة عالية الدقة".
وأضاف: "آمل بشدة أن تدرك جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الآن المخاطر الكبيرة للغاية التي تشكلها هذه المبادرات الأمريكية على أمننا".
وكان باتروشيف قد صرح الأسبوع
الماضي في اجتماع أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، أن روسيا تعتبر مناورات التعاون الإقليمي 2022، التي بدأت في طاجيكستان في 10 أغسطس/آب، بمشاركة الولايات المتحدة، محاولة من قبل الأمريكيين للاتفاق مع جيران أفغانستان على إنشاء "بنية تحتية مؤقتة لتنفيذ عمليات مكافحة إرهاب".
وربط باتروشيف التدريبات في طاجيكستان باهتمام الولايات المتحدة في ساحة العمليات العسكرية المحتملة.