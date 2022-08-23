https://sputnikarabic.ae/20220823/بعد-اجتماع-لقيادات-سياسية-وعسكريةالجهاد-وحماس-تعلنان-انتهاء-التوتر-بينهما-1066763901.html
بعد اجتماع لقيادات سياسية وعسكرية...الجهاد وحماس تعلنان انتهاء التوتر بينهما
بعد اجتماع لقيادات سياسية وعسكرية...الجهاد وحماس تعلنان انتهاء التوتر بينهما
تناقش الحلقة اتفاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي على تعزيز العمل المشترك بينهما، وتحذيرهما إسرائيل من "عواقب أي غدر تجاه الشعب الفلسطيني والمقاومة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:15+0000
2022-08-23T13:15+0000
2022-08-23T13:15+0000
راديو
بانوراما
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بعد إجتماع لقيادات سياسية وعسكرية..الجهاد وحماس تعلنان إنتهاء التوتر بينهما
بعد إجتماع لقيادات سياسية وعسكرية..الجهاد وحماس تعلنان إنتهاء التوتر بينهما
وكانت قيادات سياسية وعسكرية من الحركتين اتفقتا خلال اجتماع دام لـ 3 ساعات على إنهاء توتر العلاقة بينهما على خلفية عدم مشاركة "حماس" في المواجهات التي اندلعت مع إسرائيل قبل نحو أسبوعين في قطاع غزة، بعد اغتيال القوات الإسرائيلية لتيسير الجعبري – أحد أبرز القيادات العسكرية في الحركة..وتسبب ذلك في تصدع في العلاقة بين الحركتين وصلت حد تجميد عمل الغرفة المشتركة التي تجمع مختلف الفصائل المسلحة في القطاع، إثر نأي حماس بنفسها عن المعركة.الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، اعتبر أنوأوضح عطا الله في حوار مع "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
بعد اجتماع لقيادات سياسية وعسكرية...الجهاد وحماس تعلنان انتهاء التوتر بينهما
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تناقش الحلقة اتفاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي على تعزيز العمل المشترك بينهما، وتحذيرهما إسرائيل من "عواقب أي غدر تجاه الشعب الفلسطيني والمقاومة.
وكانت قيادات سياسية وعسكرية من الحركتين اتفقتا خلال اجتماع دام لـ 3 ساعات على إنهاء توتر العلاقة بينهما على خلفية عدم مشاركة "حماس" في المواجهات التي اندلعت مع إسرائيل قبل نحو أسبوعين في قطاع غزة، بعد اغتيال القوات الإسرائيلية لتيسير الجعبري – أحد أبرز القيادات العسكرية في الحركة..
وتسبب ذلك في تصدع في العلاقة بين الحركتين وصلت حد تجميد عمل الغرفة المشتركة التي تجمع مختلف الفصائل المسلحة في القطاع، إثر نأي حماس بنفسها عن المعركة.
الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، اعتبر أن
"اللقاء بحد ذاته يؤكد وجود خلافات بين الجانبين، وأنه يمكن له أن يساهم في تهدئة الأوضاع بينهما، ولكن ليس إزالة أسباب الخلاف".
وأوضح عطا الله في حوار مع "بانوراما
"، أن
"حماس حاولت عدم الدخول في المواجهات الأخيرة، بسبب الضغوط التي تتعرض إليها، ومن بينها عدم الرغبة في مزيد من التصعيد الذي يمكن أن يزيد من تبعات الحصار المفروض على قطاع غزة".
التفاصيل في الملف الصوتي...