https://sputnikarabic.ae/20220823/بوليتيكو-الولايات-المتحدة-لا-تصرح-عن-كل-مساعداتها-العسكرية-إلى-كييف-1066747698.html
"بوليتيكو": الولايات المتحدة لا تصرح عن كل مساعداتها العسكرية إلى كييف
"بوليتيكو": الولايات المتحدة لا تصرح عن كل مساعداتها العسكرية إلى كييف
أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية أكثر مما تقدمه تقارير واشنطن الرسمية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T05:47+0000
2022-08-23T05:47+0000
2022-08-23T05:47+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الصحيفة، اعترف مسؤول كبير في البنتاغون يوم الجمعة الماضي في إفادة بأن الولايات المتحدة كانت تنقل صواريخ "هارم" (HARM) المضادة للرادار إلى كييف منذ وقت، ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا عن عمليات التسليم هذه بشكل رسمي. بالإضافة إلى ذلك، قالت مصادر للصحيفة لم تسمها إن الولايات المتحدة أدرجت قذائف مدفعية موجهة من طراز Excalibur في حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا، وفضلت واشنطن أيضا عدم الإعلان عنها.وأعلن البنتاغون، يوم الجمعة الماضي، عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 775 مليون دولار لأوكرانيا. تشمل طائرات دون طيار Sky Eagle وأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS وأسلحة أخرى. وبلغ إجمالي الأموال المخصصة لسلطات كييف خلال إدارة جو بايدن نحو 10.6 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أقر البنتاغون بإمكانية نقل أنواع جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مما سيسمح بـ "تغيير الوضع في ساحة المعركة" في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220819/بايدن-يمنح-أوكرانيا-مساعدات-عسكرية-جديدة-بقيمة-775-مليون-دولار-1066639681.html
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أخبار أوكرانيا
"بوليتيكو": الولايات المتحدة لا تصرح عن كل مساعداتها العسكرية إلى كييف
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أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية أكثر مما تقدمه تقارير واشنطن الرسمية.
وبحسب الصحيفة، اعترف مسؤول
كبير في البنتاغون يوم الجمعة الماضي في إفادة بأن الولايات المتحدة كانت تنقل صواريخ "هارم" (HARM) المضادة للرادار إلى كييف منذ وقت، ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا عن عمليات التسليم هذه بشكل رسمي.
وقال المسؤول العسكري: "عندما أعلنا لأول مرة عن توريد صواريخ هارم، لم يكن ذكرها في بياننا الرسمي محددا. قدمناه بطريقة نوفر فيها على أنها أسلحة مضادة للرادار".
بالإضافة إلى ذلك، قالت مصادر للصحيفة لم تسمها إن الولايات المتحدة أدرجت قذائف مدفعية موجهة من طراز Excalibur في حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا، وفضلت واشنطن أيضا عدم الإعلان عنها.
وأضاف المنشور أنه في ما يتعلق بتخصيص شريحة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف، تنص الوثيقة على أنه من بين أشياء أخرى، فإن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا "لا تقتصر" على القائمة التي تظهر في الإخطار.
وأعلن البنتاغون، يوم الجمعة الماضي، عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 775 مليون دولار لأوكرانيا. تشمل طائرات دون طيار Sky Eagle وأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS وأسلحة أخرى.
وبلغ إجمالي الأموال المخصصة لسلطات كييف خلال إدارة جو بايدن نحو 10.6 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أقر البنتاغون بإمكانية نقل أنواع جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مما سيسمح بـ "تغيير الوضع في ساحة المعركة" في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.