https://sputnikarabic.ae/20220823/بيان-لأعضاء-الكونغرس-الأمريكي-بعد-لقائهم-مع-الرئيس-التونسي-تصريحاته-مشجعة-1066756600.html
بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة
بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة
أصدر أعضاء من الكونغرس الأمريكي بيانا عقب لقائهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدوا فيه أن تصريحاته شجعتهم. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:13+0000
2022-08-23T11:13+0000
2022-08-23T11:13+0000
أخبار تونس اليوم
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البيان الذي نشره موقع قناة نسمة التونسية، وحمل توقيع السيناتور كريز كونز، من الحزب الديمقراطي، والسيناتور روب بورتمان من الجمهوريين وآخرين من الوفد، أكد على أن زيارتهم لتونس جاءت تأكيدا "لشراكة عميقة بين البلدين".وعن لقائهم مع الرئيس التونسي، قال البيان: "التقينا بالرئيس قيس سعيد، والذي شجعنا التزامه بإجراء انتخابات برلمانية واسعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاطمئنان على مستقبل تونس الديمقراطي".وكانت السفارة الأمريكية في تونس قد أعلنت أن وفدا من الكونغرس، سيزور تونس ويلتقي بالرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني.وقالت في بيان أصدرته قبل الزيارة إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.وأكدت أن سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا "غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة"، وفقا للبيان.
https://sputnikarabic.ae/20220820/النهضة-التونسية-دستور-2022-فاقد-للشرعية-وهو-محاولة-لإضفاء-شرعية-الانقلاب-على-دستور-الثورة-ومؤسساتها-1066648030.html
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أخبار تونس اليوم
بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة
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أصدر أعضاء من الكونغرس الأمريكي بيانا عقب لقائهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدوا فيه أن تصريحاته شجعتهم.
البيان الذي نشره
موقع قناة نسمة التونسية، وحمل توقيع السيناتور كريز كونز، من الحزب الديمقراطي، والسيناتور روب بورتمان من الجمهوريين وآخرين من الوفد، أكد على أن زيارتهم لتونس جاءت تأكيدا "لشراكة عميقة بين البلدين".
وعن لقائهم مع الرئيس التونسي، قال البيان: "التقينا بالرئيس قيس سعيد، والذي شجعنا التزامه بإجراء انتخابات برلمانية واسعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاطمئنان على مستقبل تونس الديمقراطي".
وأوضحوا أن لقاءهم سعيد كان من أجل محاولة فهم إجراءاته الأخيرة بشكل أفضل، وإثارة ما يتعلق بها من قضايا".
وكانت السفارة الأمريكية في تونس قد أعلنت أن وفدا من الكونغرس، سيزور تونس ويلتقي بالرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني.
وقالت في بيان أصدرته
قبل الزيارة إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.
من جهتها، أصدرت الرئاسة التونسية بيانا أكدت فيه أن سعيّد اجتمع أمس الأحد مع وفد من الكونغرس الأمريكي في قصر قرطاج بحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي.
وأكدت أن سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا "غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة"، وفقا للبيان.