https://sputnikarabic.ae/20220823/بيان-لأعضاء-الكونغرس-الأمريكي-بعد-لقائهم-مع-الرئيس-التونسي-تصريحاته-مشجعة-1066756600.html

بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة

بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة

أصدر أعضاء من الكونغرس الأمريكي بيانا عقب لقائهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدوا فيه أن تصريحاته شجعتهم. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T11:13+0000

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2022-08-23T11:13+0000

أخبار تونس اليوم

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البيان الذي نشره موقع قناة نسمة التونسية، وحمل توقيع السيناتور كريز كونز، من الحزب الديمقراطي، والسيناتور روب بورتمان من الجمهوريين وآخرين من الوفد، أكد على أن زيارتهم لتونس جاءت تأكيدا "لشراكة عميقة بين البلدين".وعن لقائهم مع الرئيس التونسي، قال البيان: "التقينا بالرئيس قيس سعيد، والذي شجعنا التزامه بإجراء انتخابات برلمانية واسعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاطمئنان على مستقبل تونس الديمقراطي".وكانت السفارة الأمريكية في تونس قد أعلنت أن وفدا من الكونغرس، سيزور تونس ويلتقي بالرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني.وقالت في بيان أصدرته قبل الزيارة إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.وأكدت أن سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا "غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة"، وفقا للبيان.

https://sputnikarabic.ae/20220820/النهضة-التونسية-دستور-2022-فاقد-للشرعية-وهو-محاولة-لإضفاء-شرعية-الانقلاب-على-دستور-الثورة-ومؤسساتها-1066648030.html

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