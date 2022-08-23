عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/بيان-لأعضاء-الكونغرس-الأمريكي-بعد-لقائهم-مع-الرئيس-التونسي-تصريحاته-مشجعة-1066756600.html
بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة
بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة
أصدر أعضاء من الكونغرس الأمريكي بيانا عقب لقائهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدوا فيه أن تصريحاته شجعتهم. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:13+0000
2022-08-23T11:13+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065581057_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_15ef18c21918081ea19eea57466326cf.jpg
البيان الذي نشره موقع قناة نسمة التونسية، وحمل توقيع السيناتور كريز كونز، من الحزب الديمقراطي، والسيناتور روب بورتمان من الجمهوريين وآخرين من الوفد، أكد على أن زيارتهم لتونس جاءت تأكيدا "لشراكة عميقة بين البلدين".وعن لقائهم مع الرئيس التونسي، قال البيان: "التقينا بالرئيس قيس سعيد، والذي شجعنا التزامه بإجراء انتخابات برلمانية واسعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاطمئنان على مستقبل تونس الديمقراطي".وكانت السفارة الأمريكية في تونس قد أعلنت أن وفدا من الكونغرس، سيزور تونس ويلتقي بالرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني.وقالت في بيان أصدرته قبل الزيارة إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.وأكدت أن سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا "غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة"، وفقا للبيان.
https://sputnikarabic.ae/20220820/النهضة-التونسية-دستور-2022-فاقد-للشرعية-وهو-محاولة-لإضفاء-شرعية-الانقلاب-على-دستور-الثورة-ومؤسساتها-1066648030.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065581057_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_b9e62db61a99a535d2b7e6687d6e9f73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

بيان لأعضاء الكونغرس الأمريكي بعد لقائهم مع الرئيس التونسي: تصريحاته مشجعة

11:13 GMT 23.08.2022
© AFP 2022 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أصدر أعضاء من الكونغرس الأمريكي بيانا عقب لقائهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدوا فيه أن تصريحاته شجعتهم.
البيان الذي نشره موقع قناة نسمة التونسية، وحمل توقيع السيناتور كريز كونز، من الحزب الديمقراطي، والسيناتور روب بورتمان من الجمهوريين وآخرين من الوفد، أكد على أن زيارتهم لتونس جاءت تأكيدا "لشراكة عميقة بين البلدين".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
النهضة التونسية تعتبر الدستور الجديد "فاقدا للشرعية" وتوجه دعوة لرافضي "الانقلاب"
20 أغسطس, 09:27 GMT
وعن لقائهم مع الرئيس التونسي، قال البيان: "التقينا بالرئيس قيس سعيد، والذي شجعنا التزامه بإجراء انتخابات برلمانية واسعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاطمئنان على مستقبل تونس الديمقراطي".

وأوضحوا أن لقاءهم سعيد كان من أجل محاولة فهم إجراءاته الأخيرة بشكل أفضل، وإثارة ما يتعلق بها من قضايا".

وكانت السفارة الأمريكية في تونس قد أعلنت أن وفدا من الكونغرس، سيزور تونس ويلتقي بالرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني.
وقالت في بيان أصدرته قبل الزيارة إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.

من جهتها، أصدرت الرئاسة التونسية بيانا أكدت فيه أن سعيّد اجتمع أمس الأحد مع وفد من الكونغرس الأمريكي في قصر قرطاج بحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي.

وأكدت أن سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا "غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة"، وفقا للبيان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره السوري في موسكو11:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала