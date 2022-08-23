عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/بينها-تزويد-تركيا-بـ-إف--16-خلوصي-أكار-يبحث-عددا-من-القضايا-الدفاعية-مع-نظيره-الأمريكي-1066781086.html
بينها تزويد تركيا بـ "إف 16"... خلوصي أكار يبحث عددا من القضايا الدفاعية مع نظيره الأمريكي
بينها تزويد تركيا بـ "إف 16"... خلوصي أكار يبحث عددا من القضايا الدفاعية مع نظيره الأمريكي
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T21:42+0000
2022-08-23T21:42+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:191:1600:1091_1920x0_80_0_0_0e37f50d0365cbc977fda75d95f1bd2b.jpg
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".وقال بيان وزارة الدفاع التركية في هذا الشأن، إن محادثات أكار وأوستن تناولت العديد من الملفات وكان أبرزها قضايا متعلقة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".ولفت البيان إلى أن الجانبين تبادلا معلومات ووجهات نظر حول عدد من القضايا الدفاعية والأمنية، التي شملت مكافحة الإرهاب وتزويد تركيا بمقاتلات "إف - 16" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:41:1600:1241_1920x0_80_0_0_f121ec3983e00bd42c42773a6373d6f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بينها تزويد تركيا بـ "إف 16"... خلوصي أكار يبحث عددا من القضايا الدفاعية مع نظيره الأمريكي

21:42 GMT 23.08.2022
© flickr.com / Defence Imagesمقاتلة تركية من طراز "اف-16"
مقاتلة تركية من طراز اف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© flickr.com / Defence Images
تابعنا عبرTelegram
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
تركيا: الحلول البديلة موجودة في حال فشلت محادثات شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية
1 أغسطس, 15:53 GMT
وقال بيان وزارة الدفاع التركية في هذا الشأن، إن محادثات أكار وأوستن تناولت العديد من الملفات وكان أبرزها قضايا متعلقة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولفت البيان إلى أن الجانبين تبادلا معلومات ووجهات نظر حول عدد من القضايا الدفاعية والأمنية، التي شملت مكافحة الإرهاب وتزويد تركيا بمقاتلات "إف - 16" الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала