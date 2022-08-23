https://sputnikarabic.ae/20220823/بينها-تزويد-تركيا-بـ-إف--16-خلوصي-أكار-يبحث-عددا-من-القضايا-الدفاعية-مع-نظيره-الأمريكي-1066781086.html
بينها تزويد تركيا بـ "إف 16"... خلوصي أكار يبحث عددا من القضايا الدفاعية مع نظيره الأمريكي
بينها تزويد تركيا بـ "إف 16"... خلوصي أكار يبحث عددا من القضايا الدفاعية مع نظيره الأمريكي
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T21:42+0000
2022-08-23T21:42+0000
2022-08-23T21:42+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".وقال بيان وزارة الدفاع التركية في هذا الشأن، إن محادثات أكار وأوستن تناولت العديد من الملفات وكان أبرزها قضايا متعلقة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".ولفت البيان إلى أن الجانبين تبادلا معلومات ووجهات نظر حول عدد من القضايا الدفاعية والأمنية، التي شملت مكافحة الإرهاب وتزويد تركيا بمقاتلات "إف - 16" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بينها تزويد تركيا بـ "إف 16"... خلوصي أكار يبحث عددا من القضايا الدفاعية مع نظيره الأمريكي
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
وقال بيان وزارة الدفاع التركية في هذا الشأن، إن محادثات أكار وأوستن تناولت العديد من الملفات
وكان أبرزها قضايا متعلقة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولفت البيان إلى أن الجانبين تبادلا معلومات ووجهات نظر حول عدد من القضايا الدفاعية
والأمنية، التي شملت مكافحة الإرهاب وتزويد تركيا بمقاتلات "إف - 16" الأمريكية.