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https://sputnikarabic.ae/20220823/تحويلات-المصريين-في-الخارج-خلال-العام-المالي-الماضي-ترتفع-بشكل-طفيف-لتسجل-319-مليار-دولار-1066753464.html
تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي ترتفع بشكل طفيف لتسجل 31.9 مليار دولار
تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي ترتفع بشكل طفيف لتسجل 31.9 مليار دولار
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 31.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2021/ 2022، مرتفعة بنسبة 1.6 في المئة عن العام المالي السابق 2020/ 2021. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:52+0000
2022-08-23T09:52+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء، فقد "سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6بالمئة لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021".وأوضح البيان أن الفترة نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2022 شهدت ارتفاع التحويلات بنسبة 3 في المئة مسجلة 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.وأشار إلى أن تحويلات شهر يونيو 2022 وحدها سجلت 2.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.وتمثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر، تليها السياحة وقناة السويس والصادرات.وشهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر تراجعا ملحوظا عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وزيادة أعباء الواردات.كما شهد الجنيه المصري أكبر تراجع في الفترة الماضية حيث سجل أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20220707/تراجع-احتياطيات-مصر-من-النقد-الأجنبي-بمقدار-ملياري-دولار-1064833548.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد

تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي ترتفع بشكل طفيف لتسجل 31.9 مليار دولار

09:52 GMT 23.08.2022
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دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
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سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 31.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2021/ 2022، مرتفعة بنسبة 1.6 في المئة عن العام المالي السابق 2020/ 2021.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء، فقد "سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6بالمئة لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021".
وأوضح البيان أن الفترة نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2022 شهدت ارتفاع التحويلات بنسبة 3 في المئة مسجلة 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وأشار إلى أن تحويلات شهر يونيو 2022 وحدها سجلت 2.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار ملياري دولار
7 يوليو, 18:14 GMT
وتمثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر، تليها السياحة وقناة السويس والصادرات.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر تراجعا ملحوظا عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وزيادة أعباء الواردات.
كما شهد الجنيه المصري أكبر تراجع في الفترة الماضية حيث سجل أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.
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