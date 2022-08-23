https://sputnikarabic.ae/20220823/تداول-اليورو-عند-أدنى-مستوياته-خلال-عقدين-وتوقعات-بمزيد-من-التراجع-في-قيمته-1066779101.html
تداول اليورو عند أدنى مستوياته خلال عقدين وتوقعات بمزيد من التراجع في قيمته
تداول اليورو عند أدنى مستوياته خلال عقدين وتوقعات بمزيد من التراجع في قيمته
تداول اليورو عند أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 0.9903 نظير العملة الخضراء صباح اليوم الثلاثاء، مع توقع المحللين أن العملة... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T20:02+0000
2022-08-23T20:02+0000
2022-08-23T20:04+0000
اقتصاد
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وقال لويس كوستا، رئيس استراتيجية أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في "سيتي بنك" لشبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء: "نظرتنا وتداولاتنا وموقفنا على الجانب الاستراتيجي منحازة بالتأكيد نحو المزيد من انخفاض قيمة اليورو مما هو عليه الآن".هناك عوامل متعددة تلعب دورا عند مقارنة اليورو والدولار، والتي تؤثر جنبا إلى جنب مع الأزمة المستمرة في أوكرانيا وتزايد التضخم في كلا المنطقتين.ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بشكل حاد يوم أمس الاثنين بعد أن أعلنت روسيا عن صيانة غير مجدولة لخط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا "نورد ستريم 1"، في حين وضعت موجات الحر ضغطا إضافيا على إمدادات الطاقة.للحصول على الصورة الكاملة، يجب النظر إلى ما وراء أوروبا والولايات المتحدة. ويقول كوستا: "دعونا لا ننسى أن هناك طبقة إضافية من التعقيد هنا؛ من تباطؤ الصين الذي من الواضح أنه يضرب أوروبا بقوة أكبر بكثير مقارنة بالتأثير في الدول".
https://sputnikarabic.ae/20220823/خام-برنت-يتجاوز-100-دولار-بعد-تلميح-السعودية-إلى-خفض-الإنتاج-1066778257.html
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اقتصاد
تداول اليورو عند أدنى مستوياته خلال عقدين وتوقعات بمزيد من التراجع في قيمته
20:02 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 20:04 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
تداول اليورو عند أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 0.9903 نظير العملة الخضراء صباح اليوم الثلاثاء، مع توقع المحللين أن العملة الموحدة سوف تستمر في الانزلاق.
وقال لويس كوستا، رئيس استراتيجية أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في "سيتي بنك" لشبكة
"سي إن بي سي" الثلاثاء: "نظرتنا وتداولاتنا وموقفنا على الجانب الاستراتيجي منحازة بالتأكيد نحو المزيد من انخفاض قيمة اليورو مما هو عليه الآن".
هناك عوامل متعددة تلعب دورا عند مقارنة اليورو والدولار
، والتي تؤثر جنبا إلى جنب مع الأزمة المستمرة في أوكرانيا وتزايد التضخم في كلا المنطقتين.
ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بشكل حاد يوم أمس الاثنين بعد أن أعلنت روسيا عن صيانة غير مجدولة لخط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا "نورد ستريم 1"، في حين وضعت موجات الحر ضغطا إضافيا على إمدادات الطاقة.
للحصول على الصورة الكاملة، يجب النظر إلى ما وراء أوروبا والولايات المتحدة. ويقول كوستا: "دعونا لا ننسى أن هناك طبقة إضافية من التعقيد هنا؛ من تباطؤ الصين الذي من الواضح أنه يضرب أوروبا بقوة أكبر بكثير مقارنة بالتأثير في الدول".