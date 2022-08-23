https://sputnikarabic.ae/20220823/ترامب-يطالب-بتعيين-مشرف-قضائي-خاص-للتعامل-مع-المواد-المصادرة-خلال-تفتيش-منزله-1066746683.html
ترامب يطالب بتعيين مشرف قضائي خاص للتعامل مع المواد المصادرة خلال تفتيش منزله
ترامب يطالب بتعيين مشرف قضائي خاص للتعامل مع المواد المصادرة خلال تفتيش منزله
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الاثنين بتعيين "مشرف قضائي خاص" للإشراف على التعامل مع المواد التي تم مصادرتها خلال تفتيش منزله في منتجع مار إيه... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T04:01+0000
2022-08-23T04:01+0000
2022-08-23T04:01+0000
دونالد ترامب
ترامب
إف بي أي
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وقدم محامو الجمهوريين مذكرة في محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا يوم الاثنين تتضمن هذا الطلب.وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ مذكرة تفتيش منزل ترامب في 8 أغسطس/آب، في عملية شجبها ترامب والعديد من الجمهوريين ووصفوها بأنها غارة على "مار إيه لاغو" وانتقدوا بسببها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مرارا.وكانت عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار إيه لاغو جزءا من تحقيق تجريه وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان ترامب قد خرق القوانين في التعامل مع وثائق سرية.وتشير مذكرة التفتيش إلى ثلاثة انتهاكات جنائية محتملة هي إخفاء أو إزالة سجلات فيدرالية، وتدمير أو تغيير السجلات في تحقيق فيدرالي، ونقل معلومات متعلقة بأمور الدفاع.ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفات وادعى أن جميع الوثائق التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مرفوع عنها السرية.ووفقا لاستطلاع جديد للرأي أجرته شبكة "أن بي سي نيوز"، فإن 57 بالمائة من الناخبين الأمريكيين المسجلين قالوا إن التحقيقات في مخالفات ترامب المزعومة يجب أن تستمر بينما أيد 40 بالمائة ضرورة وقفها.وعلى أساس حزبي، اعتقد 92 بالمائة من الناخبين الديمقراطيين، و61 بالمائة من المستقلين، و21 بالمائة فقط من الناخبين الجمهوريين أن التحقيقات مع الرئيس السابق يجب أن تستمر.
https://sputnikarabic.ae/20220822/كوشنر-يتحدث-لأول-مرة-بعد-شكوك-بأنه-جاسوس-لـإف-بي-آي-ضد-حماه-ترامب-1066735298.html
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دونالد ترامب, ترامب, إف بي أي
دونالد ترامب, ترامب, إف بي أي
ترامب يطالب بتعيين مشرف قضائي خاص للتعامل مع المواد المصادرة خلال تفتيش منزله
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طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الاثنين بتعيين "مشرف قضائي خاص" للإشراف على التعامل مع المواد التي تم مصادرتها خلال تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاغو في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ترامب في بيان، إنهم يطالبون وزارة العدل الأمريكية بالتوقف على الفور عن مراجعة الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مقر إقامته في المنتجع الكائن في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وقدم محامو الجمهوريين مذكرة في محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا يوم الاثنين تتضمن هذا الطلب.
وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ مذكرة تفتيش منزل ترامب في 8 أغسطس/آب
، في عملية شجبها ترامب والعديد من الجمهوريين ووصفوها بأنها غارة على "مار إيه لاغو" وانتقدوا بسببها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مرارا.
وكانت عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي
في مار إيه لاغو جزءا من تحقيق تجريه وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان ترامب قد خرق القوانين في التعامل مع وثائق سرية.
وتشير مذكرة التفتيش إلى ثلاثة انتهاكات جنائية محتملة هي إخفاء أو إزالة سجلات فيدرالية، وتدمير أو تغيير السجلات في تحقيق فيدرالي، ونقل معلومات متعلقة بأمور الدفاع.
ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفات وادعى أن جميع الوثائق التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مرفوع عنها السرية.
ووفقا لاستطلاع جديد للرأي أجرته شبكة
"أن بي سي نيوز"، فإن 57 بالمائة من الناخبين الأمريكيين المسجلين قالوا إن التحقيقات في مخالفات ترامب المزعومة يجب أن تستمر بينما أيد 40 بالمائة ضرورة وقفها.
وعلى أساس حزبي، اعتقد 92 بالمائة من الناخبين الديمقراطيين، و61 بالمائة من المستقلين، و21 بالمائة فقط من الناخبين الجمهوريين أن التحقيقات مع الرئيس السابق يجب أن تستمر.