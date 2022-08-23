https://sputnikarabic.ae/20220823/جاويش-أوغلو-السلطات-الفلسطينية-ترحب-بتطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-1066755245.html
جاويش أوغلو: السلطات الفلسطينية ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
جاويش أوغلو: السلطات الفلسطينية ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن السلطات الفلسطينية، بما يشمل فصائل سياسية مختلفة، ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتريد... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:44+0000
2022-08-23T10:44+0000
2022-08-23T10:44+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة "خبر جلوبال"، أن مرشحا لشغل منصب سفير البلاد لدى إسرائيل سيُعرض على الرئيس رجب طيب أردوغان في "الأيام المقبلة".وقالت تركيا وإسرائيل، الأسبوع الماضي، إنهما ستعيدان تعيين سفيرين لدى بعضهما، بعد أربع سنوات من طرد السفيرين بسبب مقتل 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات.ومع ذلك، قالت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى تركيا، إيريت ليليان، إن هناك العديد من نقاط الاختلاف بين أنقرة وتل أبيب، في الوقت الحالي، مستبعدة أن يكون الزواج بين البلدين "مثاليا".وأشارت ليليان في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن إسرائيل تريد أن تبذل كل ما في وسعها من أجل بناء هيكل يمكنه الصمود أمام الزلازل السياسية المستقبلية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/حركة-الجهاد-الإسلامي-تدين-التطبيع-بين-تركيا-وإسرائيل-1066569687.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
جاويش أوغلو: السلطات الفلسطينية ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن السلطات الفلسطينية، بما يشمل فصائل سياسية مختلفة، ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتريد استمرار الحوار.
وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة "خبر جلوبال"، أن مرشحا لشغل منصب سفير البلاد لدى إسرائيل سيُعرض على الرئيس رجب طيب أردوغان في "الأيام المقبلة".
وقالت تركيا وإسرائيل، الأسبوع الماضي، إنهما ستعيدان تعيين سفيرين لدى بعضهما، بعد أربع سنوات من طرد السفيرين بسبب مقتل 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات.
ومع ذلك، قالت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى تركيا، إيريت ليليان، إن هناك العديد من نقاط الاختلاف
بين أنقرة وتل أبيب، في الوقت الحالي، مستبعدة أن يكون الزواج بين البلدين "مثاليا".
وأشارت ليليان في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
" إلى أن إسرائيل تريد أن تبذل كل ما في وسعها من أجل بناء هيكل يمكنه الصمود أمام الزلازل السياسية المستقبلية.