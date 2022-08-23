جاويش أوغلو: لم يتم التخطيط للقاء أردوغان والأسد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
07:23 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
© Sputnik . POOL/
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لقاء الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في سبتمبر/ أيلول، غير مخطط له، ولم تتم دعوة الأسد إلى هناك.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق، نقلا عن مصادرها أن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
#BREAKING Top Turkish diplomat rejects rumors of possible meeting between President Erdogan, Syria's Assad at SCO summit in September pic.twitter.com/O48CWn2BT3— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 23, 2022
وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "هابر غلوبال" التلفزيونية: "لا لا يوجد شيء من هذا القبيل. لم تتم دعوة الأسد إلى هناك".
FLAŞ Bakan Çavuşoğlu'dan 'Suriye ile diyalog' mesajı ve '3'lü zirve' iddiasına yanıt #SONDAKİKA https://t.co/WGONl4WKJk— Haber Global (@HaberGlobal) August 23, 2022
وأضافت وكالة "تسنيم" في تقريرها، أن رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرينجيك، سيتوجه قريبا إلى سوريا ضمن وفد سياسي ودبلوماسي، حيث سيلتقي ويجري محادثات مع الرئيس بشار الأسد.
وجاء في التقرير أنه "حسب المعلومات الواردة، سيرافق بيرينجيك في هذه الرحلة عدد من الوزراء السابقين والمحاربين القدامى في الدبلوماسية التركية، وسيتم تقديم تقرير عن هذه الرحلة إلى السلطات التركية".
وتم تحديد أن هذه الرحلة ستتم على متن طائرة خاصة بها 12 مقعدا، وستكون هذه الرحلة الأولى من مطار تركي إلى دمشق منذ 10 سنوات (منذ 2011، لم يتم تشغيل رحلات مباشرة).
وأضاف التقرير أن "محور هذه الرحلة سيكون حول سبل استعادة العلاقات، ومكافحة الإرهاب المشترك في شمال سوريا وعودة اللاجئين. وبناء على المعلومات الواردة، إذا كان هذا الاجتماع إيجابيا وتم تقديم التقرير وتلخيصه في دمشق وأنقرة، فمن المحتمل أن يلتقي قادة البلدين على هامش الاجتماع المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، المقرر في سبتمبر".