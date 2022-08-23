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https://sputnikarabic.ae/20220823/جاويش-أوغلو-لم-يتم-التخطيط-للقاء-أردوغان-والأسد-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-أوزبكستان-1066749653.html
جاويش أوغلو: لم يتم التخطيط للقاء أردوغان والأسد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
جاويش أوغلو: لم يتم التخطيط للقاء أردوغان والأسد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لقاء الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في سبتمبر/... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:23+0000
2022-08-23T07:30+0000
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وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق، نقلا عن مصادرها أن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "هابر غلوبال" التلفزيونية: "لا لا يوجد شيء من هذا القبيل. لم تتم دعوة الأسد إلى هناك".وأضافت وكالة "تسنيم" في تقريرها، أن رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرينجيك، سيتوجه قريبا إلى سوريا ضمن وفد سياسي ودبلوماسي، حيث سيلتقي ويجري محادثات مع الرئيس بشار الأسد.وتم تحديد أن هذه الرحلة ستتم على متن طائرة خاصة بها 12 مقعدا، وستكون هذه الرحلة الأولى من مطار تركي إلى دمشق منذ 10 سنوات (منذ 2011، لم يتم تشغيل رحلات مباشرة).وأضاف التقرير أن "محور هذه الرحلة سيكون حول سبل استعادة العلاقات، ومكافحة الإرهاب المشترك في شمال سوريا وعودة اللاجئين. وبناء على المعلومات الواردة، إذا كان هذا الاجتماع إيجابيا وتم تقديم التقرير وتلخيصه في دمشق وأنقرة، فمن المحتمل أن يلتقي قادة البلدين على هامش الاجتماع المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، المقرر في سبتمبر".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

جاويش أوغلو: لم يتم التخطيط للقاء أردوغان والأسد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان

07:23 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لقاء الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في سبتمبر/ أيلول، غير مخطط له، ولم تتم دعوة الأسد إلى هناك.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق، نقلا عن مصادرها أن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "هابر غلوبال" التلفزيونية: "لا لا يوجد شيء من هذا القبيل. لم تتم دعوة الأسد إلى هناك".
وأضافت وكالة "تسنيم" في تقريرها، أن رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرينجيك، سيتوجه قريبا إلى سوريا ضمن وفد سياسي ودبلوماسي، حيث سيلتقي ويجري محادثات مع الرئيس بشار الأسد.

وجاء في التقرير أنه "حسب المعلومات الواردة، سيرافق بيرينجيك في هذه الرحلة عدد من الوزراء السابقين والمحاربين القدامى في الدبلوماسية التركية، وسيتم تقديم تقرير عن هذه الرحلة إلى السلطات التركية".

وتم تحديد أن هذه الرحلة ستتم على متن طائرة خاصة بها 12 مقعدا، وستكون هذه الرحلة الأولى من مطار تركي إلى دمشق منذ 10 سنوات (منذ 2011، لم يتم تشغيل رحلات مباشرة).
وأضاف التقرير أن "محور هذه الرحلة سيكون حول سبل استعادة العلاقات، ومكافحة الإرهاب المشترك في شمال سوريا وعودة اللاجئين. وبناء على المعلومات الواردة، إذا كان هذا الاجتماع إيجابيا وتم تقديم التقرير وتلخيصه في دمشق وأنقرة، فمن المحتمل أن يلتقي قادة البلدين على هامش الاجتماع المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، المقرر في سبتمبر".
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