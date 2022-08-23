https://sputnikarabic.ae/20220823/خام-برنت-يتجاوز-100-دولار-بعد-تلميح-السعودية-إلى-خفض-الإنتاج-1066778257.html

خام "برنت" يتجاوز 100 دولار بعد تلميح السعودية إلى خفض الإنتاج

خام "برنت" يتجاوز 100 دولار بعد تلميح السعودية إلى خفض الإنتاج

أظهرت بيانات التداول خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 3.8%، إذ تجاوز سعر خام القياس العالمي "برنت" 100 دولار للبرميل للمرة الأولى... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T19:14+0000

2022-08-23T19:14+0000

2022-08-23T19:14+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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وبحلول الساعة 06:40 مساء بتوقيت غرينتش (09:40 مساء بتوقيت موسكو) ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 3.95% إلى 100.16 دولار للبرميل، وارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة الآجلة لشهر أكتوبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.75% إلى 93.77 دولار، بحسب بيانات شبكة "سي إن بي سي".جاءت هذه المكاسب بعدما ألمحت السعودية إلى إمكانية خفض إنتاج تحالف "أوبك +" لدعم الأسعار، وتزامنا مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين، عن وزير الطاقة السعودي قوله إن لدى "أوبك +" الوسائل للتعامل مع التحديات بما في ذلك خفض الإنتاج، في تعليقات أدلى بها عبد العزيز بن سلمان لبلومبيرغوفي التعليقات التي نُشرت يوم الاثنين، قال الوزير السعودي إن أسواق النفط الورقية والطبيعية أصبحت "غير متصلة". لكن تسعة مصادر في "أوبك" قالت لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء، إن تخفيضات إنتاج "أوبك +" قد لا تكون وشيكة وستتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع الغرب.في المقابل، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تناقش مع شركائها حول العالم، ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية، لمواجهة الأزمة الناتجة عن الوضع في أوكرانيا.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.

https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-تعلق-على-تصريح-وزير-الطاقة-السعودي-عن-خفض-إنتاج-النفط-نواجه-أزمة-عالمية-1066754887.html

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم