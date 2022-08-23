https://sputnikarabic.ae/20220823/رئيسي-يزور-مرقد-الخميني-ويجدد-العهد-والميثاق-على-خدمة-الشعب-1066750362.html
رئيسي يزور مرقد الخميني ويجدد "العهد والميثاق" على خدمة الشعب
رئيسي يزور مرقد الخميني ويجدد "العهد والميثاق" على خدمة الشعب
زار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأعضاء حكومته، اليوم الثلاثاء، مرقد الإمام الخميني وذلك لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الثورة الإسلامية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:55+0000
2022-08-23T07:55+0000
2022-08-23T07:55+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، زار رئيسي وحكومته المرقد تزامنا مع بدء أسبوع الحكومة. وأشار رئيسي إلى "قيمة خدمة الناس في جميع أنحاء العالم"، داعيا إلى "إقامة العدل اقتداء بالخميني". واعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة المرقد هو تجديد العهد والميثاق مع الإمام الخميني الذي كرس وجوده لخدمة الشعب الإيراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
رئيسي يزور مرقد الخميني ويجدد "العهد والميثاق" على خدمة الشعب
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زار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأعضاء حكومته، اليوم الثلاثاء، مرقد الإمام الخميني وذلك لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الثورة الإسلامية.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، زار رئيسي وحكومته المرقد تزامنا مع بدء أسبوع الحكومة.
وأشار رئيسي إلى "قيمة خدمة الناس في جميع أنحاء العالم"، داعيا إلى "إقامة العدل اقتداء بالخميني".
واعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة المرقد هو تجديد العهد والميثاق مع الإمام الخميني الذي كرس وجوده لخدمة الشعب الإيراني.