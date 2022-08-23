https://sputnikarabic.ae/20220823/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-غروسي-يتبنى-موقف-إسرائيل-فيما-يتعلق-بملفنا-النووي-1066759282.html

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: غروسي يتبنى موقف إسرائيل فيما يتعلق بملفنا النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: غروسي يتبنى موقف إسرائيل فيما يتعلق بملفنا النووي

اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن كل القضايا والأماكن والوثائق ذات الصلة بموضوع النووي الإيراني التي يطرحها المدير العام للوكالة... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T12:03+0000

2022-08-23T12:03+0000

2022-08-23T12:03+0000

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طهران- سبوتنيك. جاء ذلك ردا على مطالبة غروسي لإيران بالرد على العثور على آثار بقايا مواد نووية في مواقع أبحاث إيرانية قبل ثلاث سنوات وعدم إنهاء الوكالة التحقيقات قبل ورود رد من طهران.وقال إسلامي، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الثلاثاء، القضايا المزعومة والأماكن المزعومة والوثائق المزعومة ملفقة ومدفوعة من الكيان ضد إيران".وتابع رئيس المنظمة الإيرانية أنه "لا ينبغي أن يتبنى مدير عام الوكالة الدولية مواقف وضغوط الكيان الصهيوني كأجندة".وشدد إسلامي على أن طهران "ردت على المزاعم المذكورة عدة مرات"، موضحا أن إيران "تنفذ جميع أنشطتها النووية وفقًا للضمانات".وكان غروسي قد صرح، أمس الاثنين، لشبكة "سي. إن.إن" الأمريكية، حول موضوع وجود اليورانيوم المخصب ببعض المواقع، "قدموا لنا الإجابات الضرورية حول الأشخاص والأماكن حتى نتمكن من توضيح الأمور العديدة اللازمة للتوضيح".وقال غروسي: "بالتأكيد لن ننهي التحقيقات ونريد أن نكون قادرين على توضيح هذه الأمور. حتى الآن لم تقدم لنا إيران التفسيرات ذات المصداقية الفنية التي نحتاجها لشرح مصدر العديد من آثار اليورانيوم ووجود المعدات في بعض الأماكن".يُذكر أن إيران قدمت، في 15 آب/أغسطس الجاري، رداً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي 4 آب/أغسطس الجاري، استؤنفت في فيينا عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220822/الخارجية-الأمريكية-إيران-تخلت-عن-بعض-مطالبها-خلال-المفاوضات-النووية-1066742139.html

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