https://sputnikarabic.ae/20220823/زوجة-الأمير-هاري-ميغان-ماركل-تروي-كيف-نجا-نجلها-من-حريق-في-غرفة-نومه-1066771444.html

زوجة الأمير هاري ميغان ماركل تروي كيف نجا نجلها من حريق في غرفة نومه

زوجة الأمير هاري ميغان ماركل تروي كيف نجا نجلها من حريق في غرفة نومه

كشفت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عن نجاة طفلهما، آرتشي، بصعوبة من حريق شب في غرفة نومه، وذلك خلال جولة قاما بها في جنوب أفريقيا قبل 3 سنوات. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T15:21+0000

2022-08-23T15:21+0000

2022-08-23T15:21+0000

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

الأمير هاري، دوق ساسيكس

مجتمع

بريطانيا

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جاء ذلك ضمن الحلقة الأولى من أول برنامج إذاعي لها على الإنترنت (بودكاست)، الذي يحمل اسم "Archetypes"، التي طرحت اليوم الثلاثاء، على تطبيق الأغاني الأمريكي "سبوتيفاي"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وأشارت إلى أن الحريق اندلع في المدفأة المتواجدة بغرفة نوم طفلها، وأضرمت النيران في الحضانة، على الرغم من أن آرتشي البالغ من العمر وقتها، 4 أشهر ونصف، كان في الطابق السفلي مع مربية أطفاله، التي كانت قد غابت عنه "لتناول وجبة خفيفة".وتحدثت "دوقت ساسكس" عن الضغط العصبي الذي تعرضت له كأم جديدة، قائلة: "في التوقيت الذي نزلت فيه المربية إلى الطابق السفلي، اشتعلت النيران في المدفأة في الحضانة، ولم يكن هناك كاشف دخان، وتصادف أن شخصا ما شم رائحة الدخان في الردهة، ودخل وتم إخماد الحريق".وأشارت ميغان ماركل إلى أنه في وقت اندلاع الحريق، كانت تتواجد مع زوجها الأمير هاري في زيارة إلى بلدة نيانجا، حيث ألقت خطابا.وتابعت أنها صُعقت عندما علمت بالحريق، لكنها كانت مضطرة هي وزوجها للتواجد في مشاركة رسمية أخرى، واستكمال مراسم جولتهما الأفريقية، على الرغم من انهيار أعصابهما في ذلك الوقت.وجرت جولة ميغان ماركل والأمير هاري الأفريقية في خريف عام 2019، قبل أشهر فقط من تخليهما عن صفتهما الملكية، وخروجها من العائلة المالكة البريطانية.

https://sputnikarabic.ae/20220815/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يعودان-إلى-بريطانيا-في-سبتمبر-1066424331.html

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ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, الأمير هاري، دوق ساسيكس, مجتمع, بريطانيا