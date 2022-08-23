https://sputnikarabic.ae/20220823/زيلينسكي-كييف-ليست-مستعدة-لوقف-إطلاق-النار-1066777114.html
زيلينسكي: كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار
زيلينسكي: كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار ولا تخطط لتحقيق الاستقرار في الوضع من أجل "تهدئة روسيا". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T17:27+0000
2022-08-23T17:27+0000
2022-08-23T17:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر "منصة القرم" اليوم الثلاثاء: "في الوضع الراهن، نحن لسنا مستعدين لوقف إطلاق النار. لقد أوضحنا أنه لن تكون هناك "مينسك-3"... لذلك، فإن أوكرانيا لن تقوم بتحقيق استقرار الوضع حيث تتواجد القوات من أجل تهدئة روسيا بطريقة ما".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ويهدف مؤتمر "منصة القرم"، وهو مبادرة دبلوماسية أطلقها زيلينسكي، إلى كسب كييف دعم المجتمع الدولي لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم من روسيا.ودعت أوكرانيا الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى للمشاركة في المؤتمر.
https://sputnikarabic.ae/20220823/مكتب-زيلينسكي-يعد-بتقديم-وثيقة-بشأن-ضمانات-أمنية-بحلول-نهاية-أغسطس-1066750637.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية
العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية
زيلينسكي: كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار ولا تخطط لتحقيق الاستقرار في الوضع من أجل "تهدئة روسيا".
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر "منصة القرم" اليوم الثلاثاء: "في الوضع الراهن، نحن لسنا مستعدين لوقف إطلاق النار. لقد أوضحنا أنه لن تكون هناك "مينسك-3"... لذلك، فإن أوكرانيا لن تقوم بتحقيق استقرار الوضع حيث تتواجد القوات من أجل تهدئة روسيا بطريقة ما".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ويهدف مؤتمر "منصة القرم"، وهو مبادرة دبلوماسية أطلقها زيلينسكي، إلى كسب كييف دعم المجتمع الدولي لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم من روسيا.
ودعت أوكرانيا الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى للمشاركة في المؤتمر.