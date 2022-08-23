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https://sputnikarabic.ae/20220823/سيناتور-روسي-يتحدث-عن-ازدواجية-المعايير-في-سياسة-ماكرون-1066776707.html
سيناتور روسي يتحدث عن ازدواجية المعايير في سياسة ماكرون
سيناتور روسي يتحدث عن ازدواجية المعايير في سياسة ماكرون
صرح رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتحدث عن ازدواجية السياسة الفرنسية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T17:13+0000
2022-08-23T17:13+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
ازدواجية المعايير
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وقال كاراسين في تصريح لصيحفة "إزفيستيا" الروسية، "بفضل تصريحات الرئيس الفرنسي هذه، أصبحت الازدواجية سمة مميزة للسياسة الفرنسية. وهذا أمر مؤسف، لأنه، للأسف، لا أحد من النخبة السياسية في فرنسا يمسك به في هذه التناقضات. هذا واضح لنا، لكن من الجيد أن الصحفيين والسياسيين الفرنسيين يطالبون أكثر من رئيسهم".وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "على الأمد الطويل"، وذلك بعد ستة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر "منصة القرم" في كييف "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل" داعياً إلى استبعاد "أي ضعف أو روح تسوية" مع روسيا، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".وأشار إلى أن روسيا اتخذت قرارها رغم كل الظروف.وأجرى الرئيس الفرنسي مكالمة هاتفية في 19 أغسطس/آب الجاري، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأشار رؤساء الدول إلى أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابورجيه للطاقة النووية في أقرب وقت ممكن، والتي ستكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقي على الفور.في 10 أغسطس، أشار لوران جاكوبلي، عضو البرلمان الفرنسي والسكرتير الصحفي لحزب التجمع الوطني، إلى خطأ ماكرون، الذي، في رأيه، بسبب عدم تفكيره، فقد فرصة أن يكون مفاوضا بين موسكو و كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220823/ماكرون-يدعو-لاستبعاد-أي-روح-تسوية-مع-روسيا-متعهدا-بـدعم-طويل-الأمد-لأوكرانيا-1066766033.html
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العالم, إيمانويل ماكرون, ازدواجية المعايير
العالم, إيمانويل ماكرون, ازدواجية المعايير

سيناتور روسي يتحدث عن ازدواجية المعايير في سياسة ماكرون

17:13 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office
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صرح رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتحدث عن ازدواجية السياسة الفرنسية.
وقال كاراسين في تصريح لصيحفة "إزفيستيا" الروسية، "بفضل تصريحات الرئيس الفرنسي هذه، أصبحت الازدواجية سمة مميزة للسياسة الفرنسية. وهذا أمر مؤسف، لأنه، للأسف، لا أحد من النخبة السياسية في فرنسا يمسك به في هذه التناقضات. هذا واضح لنا، لكن من الجيد أن الصحفيين والسياسيين الفرنسيين يطالبون أكثر من رئيسهم".
وشدد على أن رئيس البلاد انضم إلى "الجوقة المناهضة لروسيا"، الأمر الذي يتناقض مع الدور الموحد الخاص لفرنسا في جميع أنحاء أوروبا.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "على الأمد الطويل"، وذلك بعد ستة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر "منصة القرم" في كييف "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل" داعياً إلى استبعاد "أي ضعف أو روح تسوية" مع روسيا، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".
وأشار إلى أن روسيا اتخذت قرارها رغم كل الظروف.
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
ماكرون يدعو لاستبعاد أي "روح تسوية" مع روسيا متعهدا بـ"دعم طويل الأمد" لأوكرانيا
13:59 GMT
وأجرى الرئيس الفرنسي مكالمة هاتفية في 19 أغسطس/آب الجاري، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأشار رؤساء الدول إلى أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابورجيه للطاقة النووية في أقرب وقت ممكن، والتي ستكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقي على الفور.
في 10 أغسطس، أشار لوران جاكوبلي، عضو البرلمان الفرنسي والسكرتير الصحفي لحزب التجمع الوطني، إلى خطأ ماكرون، الذي، في رأيه، بسبب عدم تفكيره، فقد فرصة أن يكون مفاوضا بين موسكو و كييف.
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