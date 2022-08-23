https://sputnikarabic.ae/20220823/سيناتور-روسي-يتحدث-عن-ازدواجية-المعايير-في-سياسة-ماكرون-1066776707.html

سيناتور روسي يتحدث عن ازدواجية المعايير في سياسة ماكرون

سيناتور روسي يتحدث عن ازدواجية المعايير في سياسة ماكرون

صرح رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتحدث عن ازدواجية السياسة الفرنسية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T17:13+0000

2022-08-23T17:13+0000

2022-08-23T17:13+0000

العالم

إيمانويل ماكرون

ازدواجية المعايير

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058344889_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_3077184a0ae89ac9f21155a69912e565.jpg

وقال كاراسين في تصريح لصيحفة "إزفيستيا" الروسية، "بفضل تصريحات الرئيس الفرنسي هذه، أصبحت الازدواجية سمة مميزة للسياسة الفرنسية. وهذا أمر مؤسف، لأنه، للأسف، لا أحد من النخبة السياسية في فرنسا يمسك به في هذه التناقضات. هذا واضح لنا، لكن من الجيد أن الصحفيين والسياسيين الفرنسيين يطالبون أكثر من رئيسهم".وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "على الأمد الطويل"، وذلك بعد ستة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر "منصة القرم" في كييف "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل" داعياً إلى استبعاد "أي ضعف أو روح تسوية" مع روسيا، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".وأشار إلى أن روسيا اتخذت قرارها رغم كل الظروف.وأجرى الرئيس الفرنسي مكالمة هاتفية في 19 أغسطس/آب الجاري، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأشار رؤساء الدول إلى أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابورجيه للطاقة النووية في أقرب وقت ممكن، والتي ستكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقي على الفور.في 10 أغسطس، أشار لوران جاكوبلي، عضو البرلمان الفرنسي والسكرتير الصحفي لحزب التجمع الوطني، إلى خطأ ماكرون، الذي، في رأيه، بسبب عدم تفكيره، فقد فرصة أن يكون مفاوضا بين موسكو و كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220823/ماكرون-يدعو-لاستبعاد-أي-روح-تسوية-مع-روسيا-متعهدا-بـدعم-طويل-الأمد-لأوكرانيا-1066766033.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيمانويل ماكرون, ازدواجية المعايير