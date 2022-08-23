https://sputnikarabic.ae/20220823/شاهد-عيان-يؤكد-لوكالة-سبوتنيك-انهيار-صوامع-الحبوب-الشمالية-في-بيروت-1066764548.html
شاهد عيان يؤكد لوكالة "سبوتنيك" انهيار صوامع الحبوب الشمالية في بيروت
شاهد عيان يؤكد لوكالة "سبوتنيك" انهيار صوامع الحبوب الشمالية في بيروت
أكد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" أن صوامع الحبوب الشمالية في العاصمة اللبنانية بيروت قد انهارت. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:24+0000
2022-08-23T13:24+0000
2022-08-23T13:24+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065832001_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_754f9ecc428d1e69756fc4bfe82ccdb4.jpg
بيروت- سبوتنيك. ووفقا لتأكيداته فقد انهار، اليوم الثلاثاء، الجزء الشمالي من مجمع بيروت مترامي الأطراف لصوامع الحبوب المتضررة وسط سحابة من الغبار، بعد أن شوهد حريق مشتعل في الداخل لعدة أيام.وقال الشاهد "انحدر الجزء الشمالي من صوامع الحبوب ليل الاثنين وانهار تماما اليوم، مما أثار عمودًا كبيرًا من الغبار".من جهته قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن تخمير القمح تسبب في اندلاع حرائق في الصوامع التي اشتعلت منذ مطلع تموز (يوليو)، وقد انهار الكثير منها منذ ذلك الحين.
https://sputnikarabic.ae/20220731/وزير-الأشغال-اللبناني-لـسبوتنيك-نتوقع-سقوط-معظم-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت-1065806346.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065832001_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_eaefa411db848169e3cb84ec34304641.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
شاهد عيان يؤكد لوكالة "سبوتنيك" انهيار صوامع الحبوب الشمالية في بيروت
تابعنا عبر
أكد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" أن صوامع الحبوب الشمالية في العاصمة اللبنانية بيروت قد انهارت.
بيروت- سبوتنيك. ووفقا لتأكيداته فقد انهار، اليوم الثلاثاء، الجزء الشمالي من مجمع بيروت مترامي
الأطراف لصوامع الحبوب المتضررة وسط سحابة من الغبار، بعد أن شوهد حريق مشتعل في الداخل لعدة أيام.
وقال الشاهد "انحدر الجزء الشمالي من صوامع الحبوب ليل الاثنين وانهار تماما اليوم، مما أثار عمودًا كبيرًا من الغبار".
واستوعبت صوامع الحبوب في مرفأ بيروت الكثير من آثار انفجار مدمر ضرب العاصمة اللبنانية في الـ 4 من أغسطس/ آب من العام قبل الماضي 2020 بعد انفجار مخزون ضخم من نترات الأمونيوم المخزنة في أحد مستودعات الميناء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 7000 آخرين.
من جهته قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن تخمير القمح تسبب
في اندلاع حرائق في الصوامع التي اشتعلت منذ مطلع تموز (يوليو)، وقد انهار الكثير منها منذ ذلك الحين.