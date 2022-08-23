https://sputnikarabic.ae/20220823/شويغو-يصل-إلى-أوزبكستان-في-زيارة-عمل--1066777512.html
شويغو يصل إلى أوزبكستان في زيارة عمل
شويغو يصل إلى أوزبكستان في زيارة عمل
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في زيارة عمل إلى أوزبكستان اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد اجتماعا لرؤساء الإدارات العسكرية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T18:12+0000
2022-08-23T18:12+0000
2022-08-23T18:12+0000
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار أوزبكستان الآن
منظمة شنغهاي
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "الاجتماع، الذي سيعقد في 24 أغسطس، ستحضره وفود عسكرية من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى بيلاروسيا كدولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون".هذا وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا تأمل في أن تنضم الهند وباكستان إلى اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف.وأضاف باتروشيف في حديث لموقع "أرغومينتي إي فاكتي": "نرحب بالتنفيذ الناجح لبرنامج التعاون في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف للفترة 2022-2024، وكذلك اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف لعام 2017، ونود أن تنضم الهند وباكستان إلى هذه الوثيقة".وقال باتروشيف، يوم الاثنين في 22 أغسطس/ آب، إن حجم التهديدات الإرهابية لدول جنوب شرقي آسيا آخذ في الازدياد، حيث يستمر مسلحو المنظمات الإرهابية الدولية العاملة في الشرق الأوسط في العودة إلى هناك.وأضاف باتروشيف: "في الوقت الحالي، يستمر تنسيق خطة العمل الروسية مع دول الآسيان للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة للفترة ما بين 2022 و2025، ومن المهم إعطاء دفعة لهذه العملية باستخدام إمكانيات التعاون بين روسيا وآسيان".
https://sputnikarabic.ae/20220823/باتروشيف-يدعو-الهند-وباكستان-للانضمام-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1066749854.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوزبكستان الآن, منظمة شنغهاي
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوزبكستان الآن, منظمة شنغهاي
شويغو يصل إلى أوزبكستان في زيارة عمل
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وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في زيارة عمل إلى أوزبكستان اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد اجتماعا لرؤساء الإدارات العسكرية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "الاجتماع، الذي سيعقد في 24 أغسطس، ستحضره وفود عسكرية من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى بيلاروسيا كدولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون".
هذا وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا تأمل في أن تنضم الهند وباكستان إلى اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف.
وأضاف باتروشيف في حديث لموقع "أرغومينتي إي فاكتي
": "نرحب بالتنفيذ الناجح لبرنامج التعاون في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف للفترة 2022-2024، وكذلك اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف لعام 2017، ونود أن تنضم الهند وباكستان إلى هذه الوثيقة".
وقال باتروشيف، يوم الاثنين في 22 أغسطس/ آب، إن حجم التهديدات الإرهابية لدول جنوب شرقي آسيا آخذ في الازدياد، حيث يستمر مسلحو المنظمات الإرهابية الدولية العاملة في الشرق الأوسط في العودة إلى هناك.
وأضاف باتروشيف: "في الوقت الحالي، يستمر تنسيق خطة العمل الروسية مع دول الآسيان للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة للفترة ما بين 2022 و2025، ومن المهم إعطاء دفعة لهذه العملية باستخدام إمكانيات التعاون بين روسيا وآسيان".