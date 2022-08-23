https://sputnikarabic.ae/20220823/صحيفة-روسية-تكشف-امتلاك-أنصار-الله-لدبابة-نادرة-1066776147.html
صحيفة روسية تكشف امتلاك "أنصار الله" لدبابة نادرة
صحيفة روسية تكشف امتلاك "أنصار الله" لدبابة نادرة
تواصل الدبابات القتالية الرئيسية "تي 80 بي في" المزودة بمحركات توربينية غازية تم تسليمها منذ عشر سنوات إلى اليمن خدمتها، وهي الآن في الخدمة مع قوات حركة "أنصار... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T16:54+0000
2022-08-23T16:54+0000
2022-08-23T16:55+0000
روسيا
الحرب على اليمن
رصد عسكري
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وتم عرض هذه المركبات القتالية خلال العرض العسكري للحرس الرئاسي الذي أقيم في صنعاء، الحدث المهيب الذي أصبح ممكنا بسبب وقف إطلاق النار مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تم توقيته ليتزامن مع استكمال تدريب مجموعات جديدة من العسكريين، حسبما ذكرته صحيفة راسيسكايا غازيتا، اليوم الثلاثاء.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220415/الصواريخ-الأوكرانية-لا-تستطيع-اختراق-دروع-دبابات-تي-80-1061217013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الحرب على اليمن, رصد عسكري
روسيا, الحرب على اليمن, رصد عسكري
صحيفة روسية تكشف امتلاك "أنصار الله" لدبابة نادرة
16:54 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 16:55 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
تواصل الدبابات القتالية الرئيسية "تي 80 بي في" المزودة بمحركات توربينية غازية تم تسليمها منذ عشر سنوات إلى اليمن خدمتها، وهي الآن في الخدمة مع قوات حركة "أنصار الله".
وتم عرض هذه المركبات القتالية خلال العرض العسكري للحرس الرئاسي الذي أقيم في صنعاء، الحدث المهيب الذي أصبح ممكنا بسبب وقف إطلاق النار مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تم توقيته ليتزامن مع استكمال تدريب مجموعات جديدة من العسكريين، حسبما ذكرته صحيفة راسيسكايا غازيتا
، اليوم الثلاثاء.
وفي المجموع اشترى اليمن 66 مركبة دبابة من هذا النوع، حيث كانت تخدم سابقًا في الجيش البيلاروسي، وبعد فترة طويلة من التخزين، تم تجديدها في المصنع رقم 140 في مدينة بوريسوف وإرسالها إلى اليمن، حيث خدمت في وحدات النخبة من القوات المسلحة اليمنية.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى
الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.