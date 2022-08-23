https://sputnikarabic.ae/20220823/صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-يعلن-عن-تطوير-نسخة-محدثة-من-لقاح-سبوتنيك-v-1066751889.html
صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن عن تطوير نسخة محدثة من لقاح "سبوتنيك V"
صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن عن تطوير نسخة محدثة من لقاح "سبوتنيك V"
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة، طور نسخة جديدة من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" ليتكيف ضد سلالتي "دلتا"... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:05+0000
2022-08-23T09:05+0000
2022-08-23T09:09+0000
روسيا
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وأشار صندوق الاستثمار إلى أنه طوال فترة الوباء، يقوم المركز بدراسة سلالات جديدة بنشاط وتعديل اللقاح وفقا لذلك. وبالتالي، فإن تكوين الدواء المحدث يأخذ في الاعتبار طفرة L-452-R، الموجودة في متغير BA5 "omicron" ، ولكنها غائبة في المتغير BA1.ووفقا لصندوق الاستثمار، يوفر اللقاح المعدل انخفاضا كبيرا في الحمل الفيروسي في رئتي الحيوانات المصابة بمتغير Omicron BA5. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصدار الحالي من Sputnik V يواصل إظهار نتائج ممتازة في منع دخول المستشفيات والوفيات.وخلص الصندوق إلى أن النسخة الجديدة من اللقاح تم تكييفها مع سلالات جديدة ستحقق نتائج عالية في الوقاية من المرض.
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روسيا
صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن عن تطوير نسخة محدثة من لقاح "سبوتنيك V"
09:05 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة، طور نسخة جديدة من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" ليتكيف ضد سلالتي "دلتا" و"أوميكرون".
وأشار صندوق الاستثمار
إلى أنه طوال فترة الوباء، يقوم المركز بدراسة سلالات جديدة بنشاط وتعديل اللقاح وفقا لذلك. وبالتالي، فإن تكوين الدواء المحدث يأخذ في الاعتبار طفرة L-452-R، الموجودة في متغير BA5 "omicron" ، ولكنها غائبة في المتغير BA1.
وجاء في التقرير: "الإصدار الجديد من Sputnik V ضد سلالتي Delta و Omicron هو الإصدار الواعد من اللقاح الذي تم تكييفه مع سلالات جديدة، بما في ذلك مقارنة بالعقاقير المماثلة مجتمعة ضد سلالة (ووهان) الأصلية و Omicron".
ووفقا لصندوق الاستثمار، يوفر اللقاح المعدل انخفاضا كبيرا في الحمل الفيروسي في رئتي الحيوانات المصابة بمتغير Omicron BA5. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصدار الحالي من Sputnik V يواصل إظهار نتائج ممتازة في منع دخول المستشفيات والوفيات.
وأضاف التقرير: "وفقا لدراسة نشرها فريق من العلماء من مستشفى رقم 67 ومركز جماليا، في المجلة الطبية الرائدة Vaccines، فإن فعالية Sputnik V ضد الاستشفاء من سلالة Omicron بلغت 97 في المئة و99.4 في المئة ضد الحالات الحرجة عند التعزيز باستخدام "سبوتنيك لايت" أو إعادة التطعيم باستخدام سبوتنيك V".
وخلص الصندوق إلى أن النسخة الجديدة من اللقاح تم تكييفها
مع سلالات جديدة ستحقق نتائج عالية في الوقاية من المرض.